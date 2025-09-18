Gustavo Quinteros sonó en múltiples equipos, donde hasta en la selección chilena lo querían tras su ciclo en Gremio. Eso sí, el acercamiento más concreto fue el de Colo Colo, con quien incluso tuvieron larga reunión.

Finalmente, el DT campeón con Vélez el año pasado será el nuevo entrenador de Independiente. El polémico equipo argentino viene de destituir a Julio Vaccari tras mala campaña post eliminación de Copa Sudamericana ante la U.

Y fiel a su estilo, Quinteros no se guardó nada a la hora de aterrizar en Buenos Aires. Sin esquivar a la prensa, el DT admitió que tiene todo listo con el rojo y contó la verdad de su arribo.

¿Un palo a Colo Colo? La verdad de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros reveló cómo avanza todo previo a la firma con Independiente y confesó sus motivaciones para ser el entrenador del polémico equipo argentino, por sobre otras ofertas, como Colo Colo.

“Para mí lo más importante es pelear títulos y ganar títulos. El objetivo es ese. Independiente es muy grande, faltan algunos detalles menores, vengo para cerrar todo”, reveló.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ex DT de Colo Colo avisó que está totalmente centrado en su nuevo desafío con el Rojo y desde ya aclaró que “los juveniles son muy importantes en mis equipos”.

ver también Quinteros lo dirigió en Colo Colo y le cuenta a toda Argentina qué puede esperar Independiente

“La negociación está prácticamente acordada. Quedan algunos detalles por solucionar y por eso viajé. Me interesa mucho tomar este proceso y también hay interés por parte del club”, cerró.