“Los partidos en el Nacional…”: La primera gran encrucijada de Francisco Meneghini en la U

Francisco Meneghini es el nuevo entrenador de Universidad de Chile. El entrenador de 37 años firmó este lunes con el Romántico Viajero y tendrá como principal tarea liderar un plantel que dejó Gustavo Álvarez de forma inesperada.

Paqui ahora tiene por delante el desafío de la Copa Sudamericana y además volver a ganar el título de la Liga de Primera. Por lo que apuntó a que será fundamental encontrar el engranaje al equipo.

Para ello, el adiestrador ex O’Higgins enfatizó que es fundamental la localía en el Estadio Nacional. Tras sufrirlo en varias campañas, ahora podrá tener a su favor el aliento de los bullangueros en el Coloso de Ñuñoa.

“Los partidos en el nacional el marco de público que es imponente se siente mucho cuando uno es visitante y eso hay que aprovecharlo. La gente acompaña… ahora hubo cambió de césped y la pelota va rápido y la combinación del juego y la hinchada nos puede dar un aspecto fuerte”, resaltó el entrenador.

“La U es un club que mueve mucho, un partido con la U es especial por la repercusión y ahora nos toca estar de este lado aprovechándolo”, aseguró Meneghini ilusionado con ganarlo todo con los azules.

¿Qué pasa con el Estadio Nacional?

El tema es que el recinto deportivo ha sufrido en los últimos meses con los constantes recitales. Lo que más se ha destacado en el estado de la cancha que se hizo prácticamente de nuevo por el Mundial Sub 20, pero hasta la fecha preocupa su mantención.

Para peor en 2026 se avecina una nueva cartelera y por las nuevas exigencias de TNT Sports, ya no se pueden suspender partidos. Por lo que la U en el peor de los casos debería salir del Estadio Nacional y poner en riesgo su localía.

“Eso no sirve para los recitales, si alguno entendió que con ese trabajo podía hacer un recital y al otro día sacar la carpeta y que la cancha estaría igual sería una mentira”, explicó Patricio Bustamante, el mejor canchero de Chile, a Redgol.