Una increíble imagen de la cancha del Estadio Nacional se pudo ver para la despedida de Walter Montillo, el último gran evento deportivo que tuvo el principal recinto del país, con una cancha alejada del brillo que tuvo, por ejemplo, para el Mundial Sub 20.

Por lo mismo, el mejor canchero de Chile, Patricio Bustamante, quien ha hecho milagros con el césped en Iquique, Calama, El Salvador, entre otras, recibió el llamado de Redgol para analizar la situación del gramado del Estadio Nacional.

Esto, porque tras la cita planetaria en el país mucho se habló del pasto híbrido del recinto en Ñuñoa, pero que tras una serie de recitales, incluido el show de la Teletón, ni Universidad de Chile pudo ser local por el estado del terreno de juego.

“La verdad que mucho se habló del trabajo que estaban haciendo en el Estado Nacional del pasto híbrido, que para que la gente entienda es una fibra plastica que introduce una máquina que equivale solo a un 5% de un 100% que tiene la cancha del pasto natural. La FIFA sólo lo hace para los campeonatos del mundo en toda su categoría, para que la cancha se vea muy presentable y que el pasto natural tenga mayor firmeza”, explicó en primera instancia.

Así se vio la cancha del Estadio Nacional para la despedida de Montillo. Foto: Redgol

Los recitales le pasan la cuenta al Estadio Nacional

Patricio Bustamante actualmente trabaja en las canchas en El Salvador, donde como un milagro en el desierto, está una de los mejores terreno de juego del país.

Una situación es que en esos lados no se hacen grandes recitales, lo que, asegura, es clave: “Pero que de ahí a que esa fibra vaya a servir para seguir haciendo recitales o que resista recital es una mentira grande, porque la carpeta sigue siendo un 95% pasto natural”.

“Eso no sirve para los recitales, si alguno entendió que con ese trabajo podía hacer un recital y al otro día sacar la carpeta y que la cancha estaría igual sería una mentira”, explicó.

Por lo mismo, asegura que hay que decidir para qué se quiere hacer uso en la cancha del Estadio Nacional, porque con este camino, no estará en buenas condiciones para el fútbol.

“Alguien quiso vender humo con eso. El Nacional si yo fuera la autoridad fue hecho para el deporte, atletismo y fútbol, no para otra cosa. No estoy conta los recitales pero se privilegia el dinero”, finalizó.

La cancha de Santa Laura tendrán que hacerla nuevamente.

“El Monumental nunca tendrá la mejor cancha de Chile”

Algo que se repite en el modelo de negocio para mantener los estadios en el país, donde, por ejemplo, Santa Laura mostró el horrible estado de la cancha tras recitales: “La cancha había mejorado como venía, pero vi una foto tras un recital y quedó horrible”.

Mismo caso del estadio Monumental, que también recibe muchos al año, pero acá la opinón es tajante y preocupa a los hinchas de Colo Colo, para revertir la última campaña.

“Yo creo que la del Monumental ha mejorado mucho, pero con recitales avanza y retrocede. Por eso no será la mejor de Chile. En Iquique no ocurre eso, es sólo para el fútbol. En Calama sólo fútbol y acá en El Salvador sólo fútbol”, explica.

“En Iquique, por ejemplo, se podrían hacer grandes recitales, pero ¿y la cancha? Ellos cuidan su cancha, tienen gente para desarrollar el fútbol“, finalizó.

