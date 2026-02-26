Es tendencia:
Fiesta en plaza de Rancagua y Rabello yéndose en taxi: los festejos de O’Higgins en Copa Libertadores

Tremendos festejos de hinchas celestes tanto en Brasil como en Rancagua. El "10" del Capo se llenó de likes con su video.

Por Nelson Martinez

Fiesta total de los hinchas celestes.
© Voz Deportiva / O'Higgins.Fiesta total de los hinchas celestes.

Fiesta total en O’Higgins de Rancagua. Lejos de ser una hazaña o milagro, el Capo de Provincia fue superior en la llave ante Bahía y con justicia selló su clasificación a la siguiente ronda de Copa Libertadores.

Por eso, los festejos no se hicieron esperar tanto en Salvador (Brasil) como en Rancagua. Mientras el plantel celebraba en el Arena Fonte Nova, la Plaza de los Héroes de la Ciudad Histórica se llenó de hinchas celestes.

El punto de encuentro de los celestes se tiñó de banderas y cánticos para celebrar al “OHI OHI”, junto a la estatua de Bernardo O’Higgins. Eso, mientras un divertido video se hizo viral desde Brasil, con Bryan Rabello como protagonista.

Rabello se va rumbo a fase 3 de Libertadores con O’Higgins

Bryan Rabello se robó los aplausos, likes y comentarios de los hinchas de O’Higgins en las redes sociales del club. “El que gana se va como quiere, vamos La Celeste, carajo”, dijo el rancagüino de nacimiento, tomando un taxi a la salida del estadio.

El “10” celeste es uno de los jugadores más queridos del equipo. Sus dolencias físicas le impidieron terminar el partido, pero se llenó de aplausos por su entrega y estará entre algodones para el próximo duelo.

O’Higgins ahora espera rival para la fase 3 de Copa Libertadores. Dicho equipo saldrá entre Deportes Tolima (Colombia) y Deportivo Táchira (Venezuela), donde los cafetaleros ganaron 1-0 en la ida como visitantes.

Antes de pensar en Copa Libertadores, el elenco de Lucas Bovaglio debe sortear un duro rival en la Liga de Primera. Se trata de Palestino, club que hará de local ante los celestes este sábado, a las 20:30 horas en La Cisterna.

Así fueron los festejos de la hinchada en Rancagua:

Tweet placeholder
Tweet placeholder
