O’Higgins emocionó a todos con su histórica clasificación en la Copa Libertadores. El Capo de Provincia eliminó a Bahía y avanzó a la última fase clasificatoria del torneo internacional.

El elenco celeste visitó el Arena Fonte Nova con la ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en la ida en Rancagua, pero la perdió cuando Willian José anotó para los brasileños apenas iniciaba el partido.

Más tarde, en el fin del primer tiempo, el mismo delantero pondría el 2-0 y complicaría aún más la aventura de los chilenos. Sin embargo, O’Higgins no bajó los brazos y obtuvo su recompensa, porque Arnaldo Castillo igualó la llave con un descuento a los 54′.

En los penales, Omar Carabalí tapó dos tiros de los locales y le permitió la clasificación al Capo de Provincia. Los festejos se desataron entre el plantel y no estuvieron solos, porque en Chile, Arturo Vidal dedicó una linda celebración para el equipo nacional.

ver también “Un día que va a quedar para siempre”: DT de O’Higgins se emocionó hasta las lágrimas

El festejo de Arturo Vidal por la clasificación de O’Higgins

Arturo Vidal siguió con mucha atención la visita de O’Higgins a Bahía y, con la clasificación desde los 12 pasos, celebró como muchos chilenos en el país. El King publicó una historia en Instagram, donde festejó viendo el final del encuentro: “¡Bien, Chile, bien! ¡Vamos O’Higgins!”.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el Capo de Provincia enfrentará una ronda más para poder entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su rival en la fase 3 será Deportes Tolima o Deportivo Táchira, una llave que se define este jueves 26 a las 21:30 horas.