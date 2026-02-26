Es tendencia:
Copa Libertadores

“¡Bien, Chile!”: El festejo de Arturo Vidal por la épica clasificación de O’Higgins

Arturo Vidal siguió el partido entre O'Higgins y Bahía en la Copa Libertadores, donde el Capo de Provincia logró su clasificación.

Por Javiera García L.

O’Higgins emocionó a todos con su histórica clasificación en la Copa Libertadores. El Capo de Provincia eliminó a Bahía y avanzó a la última fase clasificatoria del torneo internacional.

El elenco celeste visitó el Arena Fonte Nova con la ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en la ida en Rancagua, pero la perdió cuando Willian José anotó para los brasileños apenas iniciaba el partido.

Más tarde, en el fin del primer tiempo, el mismo delantero pondría el 2-0 y complicaría aún más la aventura de los chilenos. Sin embargo, O’Higgins no bajó los brazos y obtuvo su recompensa, porque Arnaldo Castillo igualó la llave con un descuento a los 54′.

En los penales, Omar Carabalí tapó dos tiros de los locales y le permitió la clasificación al Capo de Provincia. Los festejos se desataron entre el plantel y no estuvieron solos, porque en Chile, Arturo Vidal dedicó una linda celebración para el equipo nacional.

El festejo de Arturo Vidal por la clasificación de O’Higgins

Arturo Vidal siguió con mucha atención la visita de O’Higgins a Bahía y, con la clasificación desde los 12 pasos, celebró como muchos chilenos en el país. El King publicó una historia en Instagram, donde festejó viendo el final del encuentro: “¡Bien, Chile, bien! ¡Vamos O’Higgins!”.

Ahora, el Capo de Provincia enfrentará una ronda más para poder entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su rival en la fase 3 será Deportes Tolima o Deportivo Táchira, una llave que se define este jueves 26 a las 21:30 horas.

