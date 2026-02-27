Este nuevo mercado de fichajes dejó grandes sorpresas, donde una fue la llegada de Maximiliano Quinteros conocido goleador de la liga chileno, donde brilló en Deportes Copiapó, y para esta temporada decidió fichar pro Sacachispas, equipo que compite en la cuarta división argentina.

El jugador de 36 años disputó la última temporada con Curicó, donde no tuvo el mismo rendimiento y a final de temporada quedó sin club.

En conversación con AS, habló sobre su despedida de la liga chilena y su regreso a Argentina. “Le decía a mi familia y amigos que, teniendo tantos años buenos y un montón de goles, queda feo irte con ese sabor amargo de haber hecho sólo tres goles en mi última campaña en Curicó. En estos meses, nadie me llamó”.

Quinteros revela que tuvo ofertas de clubes chilenos

El jugador reveló que tuvo ofertas de equipos de Segunda División. “Y por ahí alguna superior en Argentina. Al inicio me quedé esperando a Curicó, porque el presidente me prestó un departamento y estoy agradecido, pero después al ver que pasaban los días, decidimos volver a Argentina para que los niños disfruten sus vacaciones”.

Añadiendo que no se convenció de jugar en la 2A nacional. “Es que no conozco la categoría y sé que han habido problemas administrativos, por lo que no sabes si el torneo va a arrancar. Por eso, no me dio confianza jugar ahí y preferí estar cerca de casa”.

Asimismo, revela que fue duro no tener una nueva oportunidad en la B nacional. “Tuve solamente un año malo y la verdad es que Curicó estaba pasando por problemas administrativos, no jugábamos en La Granja y no tuve tanta continuidad para evaluar si rendí o no”.

“Las veces que jugué fueron alternadas. Además, el mercado de la B estuvo raro, apagado, quedaron muchos jugadores colgados y la verdad es que no sé qué pasó. No recibí algún llamado para reivindicarme”.

Mientras que sobre su llegada a Sacachispas, comentó que siempre buscó seguir jugando. “Estuve entrenando en Sacachispas y acá la gente me quiere. Como no salió nada en Chile, me quedé acá para jugar en la Primera C, que es la cuarta categoría argentina. Quiero quedar entre los grandes de la historia club”.

Añadiendo que agradece el cariño de los hinchas. “Le hicieron una bandera a mi hijo, porque es una de las pocas canchas que alcanzó a conocer antes de morir, así que es algo muy emocional. Él tenía hidrocefalia congénita y me alcanzó a ver jugar en Sacachispas. En este club viví todo su proceso y la gente me ayudó y se portó muy bien”.