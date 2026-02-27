El desarrollo del Chile Open 2026 genera un llamativo problema para los hinchas de los clubes del Ascenso, ya que entre este viernes y el domingo el ATP 250 de Santiago disputará varios duelos de cuartos de final, semifinal y final, coincidiendo en varios horarios con la programación de la Primera B.

Ante esto, TNT Sports optó por priorizar el certamen tenístico -y a la Primera División del fútbol nacional-, por lo que transmitirá por televisión solo tres encuentros de la fecha 2 de la división de plata. ¿El resto? Se verá de manera exclusiva por la plataforma de streaming, HBO Max.

Los 3 partidos de la B que van por TNT Sports ‘básico’:

De acuerdo con la información publicada por la propia cadena deportiva, TNT Sports transmitirá este fin de semana por televisión solo los partidos de Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt el domingo 1 de marzo a las 12:00 horas, además de Magallanes vs. San Marcos de Arica el lunes 2 de marzo a las 18:00 horas y el encuentro entre San Luis de Quillota y Curicó Unido a las 20:30 horas del mismo día.

Conoce el resto de los detalles de la fecha, a continuación, en RedGol:

Programación de la fecha 2 del Ascenso

Viernes 27 de febrero:

18:00 horas – Deportes Recoleta vs. Unión Española en el Municipal de Recoleta: HBO Max.

20:30 horas – Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa en el Joaquín Muñoz García: HBO Max.

Sábado 28 de febrero:

18:00 horas – Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers en el Municipal de San Felipe: HBO Max.

20:30 horas – Deportes Copiapó vs. Rangers de Talca en el Luis Valenzuela Hermosilla: HBO Max.

Domingo 1 de marzo:

12:00 horas – Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt en el Calvo y Bascuñán: TNT Sports, HBO Max.

20:30 horas – Deportes Temuco vs. Deportes Iquique en el Germán Becker: HBO Max.

Lunes 2 de marzo:

18:00 horas – Magallanes vs. San Marcos de Arica en el Municipal de San Bernardo: TNT Sports, HBO Max.

20:30 horas – San Luis de Quillota vs. Curicó Unido en el Lucio Fariña: TNT Sports, HBO Max.

