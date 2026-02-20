La próxima se jugará el primer Superclásico del 2026, con Colo Colo y Universidad de Chile como protagonistas de la edición 199 de este partido en la máxima categoría.

Es en ese contexto donde se confirmó una importante novedad y es que la señal encargada de transmitir este encuentro sumará un ingrediente inédito. TNT Sports, a través de su señal online de HBO MAX, apostará por un formato innovador que permitirá a los hinchas elegir entre la transmisión tradicional o relatos personalizados según el equipo del que sean seguidores.

La propuesta llamada ‘señal del hincha’ busca acercar la experiencia del streaming a los actuales fanáticos nacionales, ofreciendo una cobertura que priorizará la identidad y el enfoque partidario durante los 90 minutos que dura el encuentro.

Los representantes de Colo Colo y la U en el Superclásico

De acuerdo a la información publicada por TNT Sports, la transmisión dedicada al cuadro albo dirá presente parte del equipo de SomosChile, medio partidario que sigue la actualidad del Cacique. Sus representantes son Patricio Javier Ocampo (@elpatrondelgol) y Roberto Quintana (@quintanachile), quienes encabezarán el relato y los comentarios enfocados en Colo Colo.

A ellos se sumará el histórico exdefensor Gabriel “Coca” Mendoza, campeón de la Copa Libertadores 1991 con el club de Macul.

En tanto, por el lado de la U, la señal partidaria también tendrá rostros identificados con el mundo azul. El ex lateral Matías Rodríguez, campeón de la Copa Sudamericana 2011, aportará su experiencia como referente del club.

El equipo lo completan el creador de contenido, Diego Fuentes Arce (@diegoaaaat), y el periodista partidario Nicolás Miñano (@nicominano), quienes entregarán la mirada enfocada en el conjunto universitario.

Ambas transmisiones estarán disponibles como alternativa al relato oficial del encuentro, exclusivamente en la plataforma HBO Max.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs. U de Chile por el Superclásico 199?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la fecha 5 de la Liga de Primera, se jugará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

