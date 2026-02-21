Unión Española vivió una polémica de aquellas en el mercado, con la llegada y salida de Emiliano Vecchio. Patricio Rubio, referente del plantel, no tuvo lindas palabras para el argentino.

Con el descenso de los Hispanos a la Primera B, Vecchio fue de los primeros que se ofreció a dar una mano para esta compleja etapa del club. Firmó, fue presentado, pero se quejó de las condiciones y acusó a la institución de no cumplir con lo acordado, por lo que se terminó yendo.

El ácido comentario de Patricio Rubio

La situación de Emiliano Vecchio causó mucho ruido y terminó siendo una fuerte decepción para los hinchas, quienes veían al “10” como un llamado a liderar la misión de retorno a Primera División. Patricio Rubio, otro referente que regresó, habló del tema y entregó su sincera opinión sobre el volante.

“Aquí está la gente que quiere y el que no, no está. Es así de simple. Se habló mucho, pero los que de verdad queremos estar formamos parte del plantel, lo demás es solo verso para la gente“, dijo Rubio a La Tercera de Vecchio.

Unión Española tiene un complejo panorama para regresar a la máxima categoría del fútbol chileno. Rubio tendrá la misión de guiar a un plantel bastante joven, el cual será dirigido por Gonzalo Villagra, quien también vive su primera experiencia como DT.

“Llegué a un equipo muy joven. Hay 18 jugadores que son nacidos y criados en casa, así que vamos a tener harta responsabilidad los más grandes“, detalló el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile. La Primera B arranca este fin de semana.

Rubio fue campeón nacional con Unión Española en 2013. Imagen: Photosport

“Es un torneo complicado con grandes equipos, algunos llevan varios años y saben jugar. Pero el objetivo es único: ascender. Tenemos que llevar a Unión sea como sea a donde se merece“, cerró Rubio.

Unión Española debutará ante San Luis de Quillota en la Primera B. Este partido se jugará el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de Independencia buscarán comenzar ganando en su aventura por la categoría de plata.

