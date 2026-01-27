Se les acabó la paciencia. En Unión Española ya no aguantaron más los arrebatos del argentino Emiliano Vecchio, quien hace 12 días que no se presenta a los entrenamientos, tras acusar públicamente de que no le cumplieron con lo que presuntamente firmó.

Luego, vinieron las críticas a la dirigencia del club no sólo del jugador, sino también de su esposa Virginia Tissera, las que obligaron a que el club respondiera formalmente a estos dichos, tanto su presidente Santiago Perdigero, como su gerente deportivo Sabino Aguad.

Después vino la amenaza oficial de Unión Española a Vecchio para que se presente a entrenar o no le permitirían jugar en lo que resta del 2026. Todo este embrollo que copó enero, tiene su punto final en la presente jornada, con su “esperado” despido del club.

En Unión Española se acabó la paciencia con Vecchio

Según dio a conocer el diario La Tercera, la escuadra de Independencia hizo llegar hasta Argentina, donde se arrancó el jugador, la carta formal en la que se le comunica su desvinculación definitiva de la institución. No fue lo único al respecto.

“En la misiva se habla de grave incumplimiento de contrato en base a inasistencias frecuentes a entrenamientos y declaraciones públicas de él y su esposa que contravienen la buena fe contractual entre las partes”, añade el matutino sobre el dictamen de Unión con Vecchio.

Esta decisión implica un cambio radical en la postura del club, quien el fin de semana fue enfático en señalar que si el futbolista no se presentaba a las prácticas, no podría firmar en otro cuadro. Ahora, el “Gordo” es agente libre.

Emiliano Vecchio cierra con polémica su breve tercer paso por Unión Española (Photosport)

¿Cuándo juegan los hispanos?

Por el Grupo E de la Copa Chile, los Rojos de Independencia abrirán su participación en el certamen, cuando visiten a Deportes Recoleta, este domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal “Leonel Sánchez”.

