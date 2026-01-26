La guerra está desatada y las consecuencias de la misma la pagarán los hinchas de la Unión Española. Es que a la pésima actitud que mostró el volante Emiliano Vecchio, al irse del club 12 días después de firmar su tercer regreso, se suma la aparición de terceros.

Del lado del futbolista, apareció su novia Virginia Tissera, además del uruguayo Rodrigo Piñeiro; mientras que en la institución, tanto su presidente Santiago Perdiguero como su gerente general Sabino Aguad, no sólo negaron todo lo que se les acusa.

Ahora fueron un paso más allá. El directivo de Unión Española lanzó públicamente un ultimátum hacia Vecchio, advirtiéndole que se mantiene con contrato vigente en el cuadro de Santa Laura, y que si no lo cumple, le terminarán su carrera.

ver también “Pésima imagen”: Unión Española deja la grande con furiosa respuesta contra Emiliano Vecchio y su pareja

El duro ultimátum de Unión Española para Vecchio

“Nosotros lo hemos seguido invitando a que entrene, no somos un club de peleas, prueba de ello es la reacción que mostramos ante esta situación. La verdad es que la actitud de él se entiende poco, y menos la actitud de su pareja, tampoco”, avisa el directivo.

“Todo lo que ha dicho, que había para él casa, auto, etcétera, no existió nunca. Revisamos todos nuestros WhatsApp, no está. Y en el contrato menos. Por lo tanto, no tiene excusa para decir que no lo conocí“, agregó el gerente de Unión Española sobre Vecchio.

Las palabras de Aguad se unen a las que dio el presidente del club, Santiago Perdiguero, quien advirtió a La Tercera que “Emiliano no puede firmar en otro club. Tiene contrato con Unión Española. Por esa razón, todos los días se le está citando para que lo cumpla”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan los hispanos?

Por el Grupo E de la Copa Chile, los Rojos de Independencia abrirán su participación en el certamen, cuando visiten a Deportes Recoleta, este domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal “Leonel Sánchez”.