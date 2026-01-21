Es tendencia:
Polémica

Emiliano Vecchio se sigue "regalando" tras polémica salida de Unión Española: "Tengo ganas de…"

El volante argentino se fue con polémica del cuadro hispano y mantiene su discurso sobre jugar en un equipo grande de su país.

Por Carlos Silva Rojas

Emiliano Vecchio se fue de Unión Española.
Una de las mayores polémicas de la pretemporada del fútbol chileno la protagonizó el volante ofensivo Emiliano Vecchio, quien volvió y se fue de inmediato de Unión Española.

El argentino regresó a Santa Laura con la idea de ayudar al equipo de colonia, que recientemente bajó a la Primera B, sin embargo, su retorno al club hispano duró menos de un mes.

Vecchio acusó que los dirigentes de Unión no cumplieron con su contrato y decidió volver a Argentina, desde donde ha enviado dardos para el cuadro de colonia.

Emiliano Vecchio rompe el silencio y confirma su salida de Unión Española: “El club está crítico”

Emiliano Vecchio le ruega a San Lorenzo para que lo contrate

Emiliano Vecchio le dio una entrevista a TyC Sports, donde habló pestes de Unión Española y aprovechó para volver a ofrecerse “gratis” a San Lorenzo de Almagro, club que ya avisó que no está interesado en sus servicios.

“Tengo muchos amigos de ese equipo y también fui al estadio. San Lorenzo, por su gente y su historia, es un club en el que siempre quise jugar“, dijo el ex Colo Colo.

Emiliano Vecchio busca equipo tras su quiebre con la Unión. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Estoy hablando con algunos clubes, pero saben que no soy una persona con doble lectura. Lo que pienso lo digo. Tengo muchísimas ganas de jugar en San Lorenzo“, cerró el volante ofensivo.

Emiliano Vecchio espera tener una chance para volver a jugar, pero en Chile se le cerraron las puertas tras su polémica salida de Unión Española.

