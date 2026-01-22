Este jueves arranca la temporada 2026 del fútbol argentino, la cual como ya se hizo habitual, tendrá la presencia de 30 equipos de competencia, además de una amplia presencia de futbolistas chilenos, que este año podría alcanzar un récord.

Lo anterior, mientras se está a la espera que se defina la situación del delantero Damián Pizarro, quien aparece en la órbita de Racing Club de Avellaneda. A ellos se suman el arribo de cuatro nuevas figuras que reemplazan a otras varias que se fueron del país.

En total serán 19 los chilenos que jugarán en el Torneo de Apertura 2026 del fútbol argentino. Dos arqueros, cuatro defensores, nueve mediocampistas y cuatro delanteros verán acción desde ahora, en busca de llegar a la final que se jugará el domingo 24 de mayo.

Los 19 chilenos que jugarán en el Fútbol Argentino

ARQUEROS

Brayan Cortés (Argentinos Juniors)

Gabriel Arias (Newell’s Old Boys)

DEFENSAS

Matías Sepúlveda (Lanús)

Paulo Díaz (River Plate)

Matías Catalán (Talleres de Córdoba)

Guillermo Soto (Tigre)

MEDIOCAMPISTAS

Williams Alarcón (Boca Juniors)

César Pérez (Defensa y Justicia)

Leonardo Gil (Huracán)

Luciano Cabral (Independiente)

Lautaro Millán (Independiente)

Vicente Pizarro (Rosario Central)

Ulises Ortegoza (Talleres de Córdoba)

Diego Valdés (Vélez Sarsfield)

Claudio Baeza (Vélez Sarsfield)

DELANTEROS

Lautaro Pastrán (Belgrano)

Carlos Palacios (Boca Juniors)

Nicolás Guerra (Instituto de Córdoba)

Bruno Barticciotto (Talleres de Córdoba)

Así se juega la primera fecha del Apertura 2026

JUEVES 22 DE ENERO

Aldosivi vs. Defensa y Justicia (César Pérez) / 17:00 horas

Banfield vs. Huracán (Leo Gil) / 20:00 horas

Instituto (Nico Guerra) vs. Vélez (Baeza-Valdés) / 22:00 horas

VIERNES 23 DE ENERO

San Lorenzo vs. Lanús (“Tucu” Sepúlveda) / 19:00 horas

Independiente (Cabral-Millán) vs. Estudiantes de La Plata / 20:00 horas

Talleres (Catalán-Ortegoza-Barticciotto) vs. Newell’s Old Boys (Arias) / 22:00 horas

SÁBADO 24 DE ENERO

Barracas Central vs. River Plate (Paulo Díaz) / 17:00 horas

Rosario Central (“Vicho” Pizarro) vs. Belgrano (Pastrán) / 22:00 horas

DOMINGO 25 DE ENERO

Boca Juniors (Alarcón-Palacios) vs. Deportivo Riestra / 18:30 horas

Argentinos Juniors (Cortés) vs. Sarmiento / 21:00 horas

Tigre (Gmo. Soto) vs. Estudiantes de Río Cuarto / 21:00 horas

