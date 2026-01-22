Este jueves arranca la temporada 2026 del fútbol argentino, la cual como ya se hizo habitual, tendrá la presencia de 30 equipos de competencia, además de una amplia presencia de futbolistas chilenos, que este año podría alcanzar un récord.
Lo anterior, mientras se está a la espera que se defina la situación del delantero Damián Pizarro, quien aparece en la órbita de Racing Club de Avellaneda. A ellos se suman el arribo de cuatro nuevas figuras que reemplazan a otras varias que se fueron del país.
En total serán 19 los chilenos que jugarán en el Torneo de Apertura 2026 del fútbol argentino. Dos arqueros, cuatro defensores, nueve mediocampistas y cuatro delanteros verán acción desde ahora, en busca de llegar a la final que se jugará el domingo 24 de mayo.
Los 19 chilenos que jugarán en el Fútbol Argentino
ARQUEROS
- Brayan Cortés (Argentinos Juniors)
- Gabriel Arias (Newell’s Old Boys)
DEFENSAS
- Matías Sepúlveda (Lanús)
- Paulo Díaz (River Plate)
- Matías Catalán (Talleres de Córdoba)
- Guillermo Soto (Tigre)
MEDIOCAMPISTAS
- Williams Alarcón (Boca Juniors)
- César Pérez (Defensa y Justicia)
- Leonardo Gil (Huracán)
- Luciano Cabral (Independiente)
- Lautaro Millán (Independiente)
- Vicente Pizarro (Rosario Central)
- Ulises Ortegoza (Talleres de Córdoba)
- Diego Valdés (Vélez Sarsfield)
- Claudio Baeza (Vélez Sarsfield)
DELANTEROS
- Lautaro Pastrán (Belgrano)
- Carlos Palacios (Boca Juniors)
- Nicolás Guerra (Instituto de Córdoba)
- Bruno Barticciotto (Talleres de Córdoba)
Así se juega la primera fecha del Apertura 2026
JUEVES 22 DE ENERO
- Aldosivi vs. Defensa y Justicia (César Pérez) / 17:00 horas
- Banfield vs. Huracán (Leo Gil) / 20:00 horas
- Instituto (Nico Guerra) vs. Vélez (Baeza-Valdés) / 22:00 horas
VIERNES 23 DE ENERO
- San Lorenzo vs. Lanús (“Tucu” Sepúlveda) / 19:00 horas
- Independiente (Cabral-Millán) vs. Estudiantes de La Plata / 20:00 horas
- Talleres (Catalán-Ortegoza-Barticciotto) vs. Newell’s Old Boys (Arias) / 22:00 horas
SÁBADO 24 DE ENERO
- Barracas Central vs. River Plate (Paulo Díaz) / 17:00 horas
- Rosario Central (“Vicho” Pizarro) vs. Belgrano (Pastrán) / 22:00 horas
DOMINGO 25 DE ENERO
- Boca Juniors (Alarcón-Palacios) vs. Deportivo Riestra / 18:30 horas
- Argentinos Juniors (Cortés) vs. Sarmiento / 21:00 horas
- Tigre (Gmo. Soto) vs. Estudiantes de Río Cuarto / 21:00 horas