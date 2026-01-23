UFC regresa con todo este fin de semana. Esto porque se celebrará la edición 324 de los eventos numerados de la mayor empresa de MMA en el mundo, contienda que promete marcar un antes y un después en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas.

La velada tiene doce contiendas lideradas por la estelar entre Justin Gaethje (26-5-0) y Paddy Pimblett (23-3-0), quienes se enfrentarán por el cinturón interino del peso ligero en una pelea que mezcla experiencia, poder y espectáculo asegurado.

La noche tiene además una cartelera cargada de nombres importantes y choques imperdibles, consolidándose como uno de los eventos más atractivos del año y una atención especial desde Chile y LATAM por el nuevo escenario televisivo de la UFC en este 2026. Conoce todos los detalles de la jornada de artes marciales mixtas, a continuación, en RedGol.

No va por ESPN: Así podrás ver UFC 324 en Chile y LATAM

Esta nueva era de UFC comienza este sábado 24 de enero con la celebración de UFC 324, evento a realizarse en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y que podrás ver en vivo y online a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

El evento se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile y LATAM:

Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas *.

*. Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas* .

. Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas*.

*Horario de Chile.

Horarios UFC 324 en LATAM

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Cartelera oficial de UFC 324

Estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.

Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino

Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Preliminares

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.

Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.

Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Preliminares iniciales