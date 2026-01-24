Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile vs Universitario: sigue el minuto a minuto de la Noche Crema desde Perú

Los dirigidos por Paqui Meneghini cierran su pretemporada con un amistoso en Lima, en una gran fiesta del cuadro local.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Díaz está en Perú con la U.
© U de ChileMarcelo Díaz está en Perú con la U.

Universidad de Chile se enfrenta a Universitario de Deportes por la Noche Crema, en el último amistoso de pretemporada del plantel dirigido por el técnico Francisco Meneghini.

Los azules se presentarán en el estadio Monumental en Lima para enfrentar a los locales, en el gran apretón del verano antes de comenzar en la Liga de Primera 2026, donde se estrenan el viernes ante Audax Italiano.

Por lo mismo, luego de la suspensión del duelo ante Racing y luego jugar a puertas cerradas contra Santiago Wanderers, la U vivirá su primer duelo con hinchas aunque de visitante.

U de Chile vs Universitario: Horario y transmisión del partido de los azules en la “Noche Crema”

ver también

U de Chile vs Universitario: Horario y transmisión del partido de los azules en la “Noche Crema”

Revisa el minuto a minuto del partido

Publicidad

Show de drones

Ahora hay un impresionante show de drones en el Monumental, donde los hinchas de Universitario celebran la Noche Crema.

Eduardo Vargas la gran amenaza en Perú

La televisión peruana destaca los goles de Eduardo Vargas y que ahora está en el Monumental para enfrentar a Universitario.

Foto: U de Chile

Toselli habla en la TV de Perú

"Jugamos a mitad de semana, se suspendió ante Racing por los incendios, es un desafío importante a estadio lleno, es una fiesta y esperamos estar a la altura porque nos preparamos para torneo. será rival complicado con nuestra gente, pero acá podemos afinar detalles.

Sabemos que es un equipo grande que tiene afición muy bonita, vimos un poco de los videos del nuevo esquema, conozco a algunos compañeros y sabemos lo importante

Nuestro primer objetivo es ser campeón hace mucho tiempo que no lo es y por lo grande estamos necesitados, eso va de la mano en volver a la Copa Libertadores. Tenemos Copa Sudamericana con Palestino, pero primero Universitario.

Más que aguar la fiesta tenemos que imponernos, ser protagonista, es un técnico nuevo que quiere su filosofía y si con eso le aguamos la fiesta buenísimo"

La U estrena camiseta

Universidad de Chile debuta con su camiseta 2026, la que será usada en la Noche Crema ante Universitario.

Marcelo Díaz en el camarín

El capitán de Universidad de Chile manda un mensaje en redes sociales, en la previa al amistoso contra Universitario; también muestra los dorsales de la nueva indumentaria bullanguera.

Publicidad

Universitario presenta sus ramas

Con un show de luces Universitario va presentando sus planteles en otros deportes, los que son acompañados con los aplausos de la gente.

Los hinchas azules presentes

Los hinchas de la U arriban sin problemas

Tweet placeholder

La U está en la cancha

Universidad de Chile arribó al estadio Monumental, donde hay muchos hinchas azules que viajaron para ver el partido.

Llegó Universitario

Con el histórico Oreja Flores, Universitario llega al Monumental para enfrentar a Universidad de Chile en la Noche Crema.

Foto: Universitario

Publicidad

Hay hinchas de la U

En la transmisión de Perú TV  se pueden ver hinchas de Universidad de Chile que van llegando sin problemas al estadio Monumental en Lima.

Así se llena el estadio Monumental

Esperan por Octavio Rivero

En Perú acorralaron a Octavio Rivero para preguntar por qué no quiso ir a Universitario, donde finalmente terminó como refuerzo de Universidad de Chile.

El Monumental espera

El estadio Monumental vive una completa fiesta en el estadio Monumental, donde Universitario recibirá a Universidad de Chile.

Habrá un show de drones, se presentará el grupo Los Caligaris y cerca de las 22.45 horas de nuestro país comenzará el partido.

¿Dónde ver U de Chile vs Universitario?

La transmisión será exclusiva por TV Perú y Canal D de IRTP en Perú, mientras que en Chile hay dos opciones:

  1. Por el canal de YouTube de Universitario, donde hay que pagar la suscripción.
  2. Por el canal de YouTube de Perú TV (Están transmitiendo la previa).
Publicidad

La U a la cancha

Universidad de Chile sale con un fuerte operativo policial en Lima camino al estadio Monumental, para enfrentar a Universitario en la Noche Crema. Afuera del hotel los jugadores firman autógrafos

Sean todos bienvenidos

Cómo están Redgoleros, comenzamos la transmisión del amistoso de Universidad de Chile vs Universitario por la Noche Crema en Lima.

Acá te contaremos todos los detalles del último partido de la U antes de iniciar el torneo, con un duro rival.

Lee también
U de Chile tiene acuerdo con un quinto refuerzo: "Restan detalles"
U de Chile

U de Chile tiene acuerdo con un quinto refuerzo: "Restan detalles"

Garin dedica eternas y emotivas palabras a su papá fallecido
Redsport

Garin dedica eternas y emotivas palabras a su papá fallecido

Fiesta con DJ, fuegos artificiales y más: la despedida de Steffi Elizondo a Cepeda
Colo Colo

Fiesta con DJ, fuegos artificiales y más: la despedida de Steffi Elizondo a Cepeda

Pronósticos Coquimbo Unido vs Universidad Católica: las apuestas destacadas en la final de la Supercopa
Apuestas

Pronósticos Coquimbo Unido vs Universidad Católica: las apuestas destacadas en la final de la Supercopa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo