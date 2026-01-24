Universidad de Chile se enfrenta a Universitario de Deportes por la Noche Crema, en el último amistoso de pretemporada del plantel dirigido por el técnico Francisco Meneghini.

Los azules se presentarán en el estadio Monumental en Lima para enfrentar a los locales, en el gran apretón del verano antes de comenzar en la Liga de Primera 2026, donde se estrenan el viernes ante Audax Italiano.

Por lo mismo, luego de la suspensión del duelo ante Racing y luego jugar a puertas cerradas contra Santiago Wanderers, la U vivirá su primer duelo con hinchas aunque de visitante.

Revisa el minuto a minuto del partido