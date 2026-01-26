Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Ex jugador

Chiqui Chavarría habla de su vida actual: “Muchos creen que conseguí todo gracias a la patada a Francescoli”

El ex jugador de Deportes Concepción, Huachipato y Fernández Vial habló en exclusiva con RedGol y habló de su presente.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El ex jugador habló de su presente y le envió un mensaje especial a Cristian Zavala.
© ArchivoEl ex jugador habló de su presente y le envió un mensaje especial a Cristian Zavala.

Muchos lo recuerdan por una cosa específica, pero la verdad es que Luis Chavarría fue un jugador con un largo recorrido en el fútbol chileno. Por algo llegó a la Selección Chilena y se consagró con una patadita de aquellas.

Es que el patadón que Chiqui Chavarría le pegó a Enzo Francescoli ha superado el espacio intergeneracional y en pleno 2026 seguimos acordándonos de tamaña zamarreada.

Pero, la cosa no se quedó en una anécdota de las Eliminatorias a Francia 98. Tiempo después de la falta al Príncipe en el duelo ante Uruguay, Chiqui Chavarría fue entrevistado por Pedro Carcuro y señaló que “por suerte salió lesionado”. ¡Qué agradable sujeto!

Colo Colo lo quiere fichar, marcó un gol en su equipo y ahora siembra dudas

ver también

Colo Colo lo quiere fichar, marcó un gol en su equipo y ahora siembra dudas

Entrevista con RedGol

Para saber un poco más de la vida actual de Luis Chiqui Chavarría, RedGol se contactó con el ex jugador, que actualmente vive en su natal Monte Águila, en la Octava Región. Allí, el ex Deportes Concepción, Huachipato y Fernández Vial contó de su presente.

“Gracias a la pelotita logré muchas cosas. Estoy bien. Estoy con una disco, tengo parcela, departamento y casa. Varios me huevean que es gracias a la patada a Francescoli que conseguí todo“, señaló, bromeando, el ex futbolista, quien además habló de sus tiempos de seleccionado nacional.

Es lo mejor que me ha pasado en la vida ser parte de la Selección Chilena”, recalcó el Chiqui, quien también vive en una zona cercana a los incendios, por lo que tuvo tiempo de referirse a la catástrofe.

Publicidad

Gracias a Dios no me ha pasado nada con los incendios. Yo no soy de las personas que alardean que ponen lucas, lo hago calladito. No tengo por qué andar diciéndolo. Pero, gracias a Dios no ha pasado nada cerca mío”, señaló.

Chiqui Chavarría juega actualmente en Ferroviarios de Yumbel.

Chiqui Chavarría juega actualmente en Ferroviarios de Yumbel.

Un recadito último

Al momento de comentar el fútbol actual, Luis Chavarría, medio enfiestado, habló del protagonista del blooper del momento, Cristian Zavala, y su penal horrendo ante Peñarol.

Publicidad

Se pasó mucho Zavala. Está bien, es un cabro joven y se le perdona. Pero, si a la edad de nosotros tenía ese pelo, patada en la raj… El Pelao Acosta no lo dejaba entrar en la Selección”, cerró su reflexión el ex patitas de sangre.

La fórmula que baraja Colo Colo para traer al costoso reemplazante de Lucas Cepeda

ver también

La fórmula que baraja Colo Colo para traer al costoso reemplazante de Lucas Cepeda

Lee también
Sorpresa: campeón con Colo Colo irá a la despedida de Pepe Rojas
U de Chile

Sorpresa: campeón con Colo Colo irá a la despedida de Pepe Rojas

Lucas Cepeda sueña con un debut contra un gigante español
Internacional

Lucas Cepeda sueña con un debut contra un gigante español

La posición de Lucas Assadi genera debate: "Se vería mejor que..."
U de Chile

La posición de Lucas Assadi genera debate: "Se vería mejor que..."

Caras nuevas: Los tres refuerzos de Colo Colo que debutan ante Limache
Colo Colo

Caras nuevas: Los tres refuerzos de Colo Colo que debutan ante Limache

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo