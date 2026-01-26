Muchos lo recuerdan por una cosa específica, pero la verdad es que Luis Chavarría fue un jugador con un largo recorrido en el fútbol chileno. Por algo llegó a la Selección Chilena y se consagró con una patadita de aquellas.

Es que el patadón que Chiqui Chavarría le pegó a Enzo Francescoli ha superado el espacio intergeneracional y en pleno 2026 seguimos acordándonos de tamaña zamarreada.

Pero, la cosa no se quedó en una anécdota de las Eliminatorias a Francia 98. Tiempo después de la falta al Príncipe en el duelo ante Uruguay, Chiqui Chavarría fue entrevistado por Pedro Carcuro y señaló que “por suerte salió lesionado”. ¡Qué agradable sujeto!

Entrevista con RedGol

Para saber un poco más de la vida actual de Luis Chiqui Chavarría, RedGol se contactó con el ex jugador, que actualmente vive en su natal Monte Águila, en la Octava Región. Allí, el ex Deportes Concepción, Huachipato y Fernández Vial contó de su presente.

“Gracias a la pelotita logré muchas cosas. Estoy bien. Estoy con una disco, tengo parcela, departamento y casa. Varios me huevean que es gracias a la patada a Francescoli que conseguí todo“, señaló, bromeando, el ex futbolista, quien además habló de sus tiempos de seleccionado nacional.

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida ser parte de la Selección Chilena”, recalcó el Chiqui, quien también vive en una zona cercana a los incendios, por lo que tuvo tiempo de referirse a la catástrofe.

“Gracias a Dios no me ha pasado nada con los incendios. Yo no soy de las personas que alardean que ponen lucas, lo hago calladito. No tengo por qué andar diciéndolo. Pero, gracias a Dios no ha pasado nada cerca mío”, señaló.

Chiqui Chavarría juega actualmente en Ferroviarios de Yumbel.

Un recadito último

Al momento de comentar el fútbol actual, Luis Chavarría, medio enfiestado, habló del protagonista del blooper del momento, Cristian Zavala, y su penal horrendo ante Peñarol.

“Se pasó mucho Zavala. Está bien, es un cabro joven y se le perdona. Pero, si a la edad de nosotros tenía ese pelo, patada en la raj… El Pelao Acosta no lo dejaba entrar en la Selección”, cerró su reflexión el ex patitas de sangre.