Un fin de semana cargado de acción se vivirá en Chile. Esto, porque en paralelo al inicio de la Liga de Primera, también comenzará la Copa Chile, certamen que en 2026 se disputará bajo un formato de grupos y cuya primera fecha contará exclusivamente con equipos del Ascenso.

Así lo confirmó la ANFP, que dio a conocer los ocho duelos que animarán la jornada inaugural del torneo, con atractivos enfrentamientos como Deportes Antofagasta vs. Cobreloa, Puerto Montt vs. Deportes Temuco y Deportes Recoleta vs. Unión Española, entre otros.

Sin embargo, ojo, porque solo dos de los ocho encuentros tendrán transmisión televisiva, y en RedGol te contamos todos los detalles.

Los dos partidos de la fecha 1 de la Copa Chile que van por TNT Sports

De acuerdo con la programación publicada en el sitio oficial de la ANFP, campeonatochileno.cl, TNT Sports, señal poseedora de los derechos del certamen, así como HBO MAX, transmitirá en vivo solo dos partidos correspondientes a la fecha 1.

El primero será el sábado 31 de enero, cuando se enfrenten Deportes Iquique y San Marcos de Arica en el Tierra de Campeones, mientras que el domingo 1 de febrero se medirán Curicó Unido y Rangers de Talca en el Estadio Joaquín Muñoz García, ambos duelos a jugarse a las 20:30 horas de Chile.

Programación de la fecha 1 de la Copa Chile

Viernes 30 de enero

Deportes Antofagasta vs. Cobreloa a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Sábado 31 de enero

Puerto Montt vs. Deportes Temuco a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

en el Estadio Bicentenario Chinquihue. Deportes Copiapó vs. San Luis a las 20:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Santa Cruz vs. Magallanes a las 20:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

en el Estadio Joaquín Muñoz. Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Transmite TNT Sports y HBO Max .

Domingo 1 de febrero: