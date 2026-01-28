La Primera B 2026 todavía no comienza y ya vive una polémica. Esto debido a las negligentes condiciones que denuncia Rangers en el estadio donde ejerce de local Deportes Recoleta.

Los Piducanos vive un nuevo ciclo con importantes cambios en la dirigencia. Los empresarios locales Fabián y Patricio Jaque, dueños de los supermercados Mayorista 21, compraron el 25% del club. José Luis Fernández, de la familia de Productos Fernández (PF), adquirió otro 25% y en sociedad, ambos contralan ahora al club. Felipe Muñoz es propietario del restante 50%.

La denuncia de Rangers

Jaque y Fernández quieren volver a acercar a Rangers a sus hinchas y la ciudad de Talca en general. Por esta razón, están llevando a cabo una serie de medidas para demostrar los nuevos aires que soplan en el club. Una de ellas, es la preocupación por sus seguidores.

José Luis Fernández, vocero del club, denunció una fea situación que ocurre en el Estadio Municipal Leonel Sánchez, donde hace de local Deportes Recoleta. El dirigente aseguró que no se dan las condiciones mínimas, por lo cual como club llevarán su propio baño para poder arreglar este problema del recinto capitalino.

“Me junto en marzo con la filial de Santiago, tenemos tres partidos en Santiago, para atenderlos, por ejemplo, yo he ido a los últimos dos partidos con Recoleta, a pleno sol, no hay agua, no hay comida, no hay baños, yo voy a contratar un baño químico para la gente, yo voy a llevarle agua a la gente con Mayorista 21“, indicó Fernández según consigna el sitio Primera B Chile.

“No podemos estar 500 personas, me incluyo, bajo el sol, si es un estadio que no se debería jugar fútbol en Recoleta, pero bueno, vamos a ir a Recoleta y vamos a tener que hacer eso, y eso se contacta y se junta con la filial de Santiago para ver que necesitan más y que nos permite recibir, los de la Filial a los de Talca que viajan, para poder recibirlos mejor“, complementó el vocero.

El criticado recinto donde Recoleta hace de local. Imagen: Primera B Chile

La nueva directiva de Rangers de Talca quiere demostrar un cambio en el club y la medida de llevar baño y agua a Recoleta para los duelos que jueguen en este 2026, aseguran que la hacen para demostrarle a los hinchas su diferencia con la administración anterior de Felipe Muñoz.

“No digo que me pongan una escultura, nada, cero, es mi trabajo, es mi función y eso es lo que vinimos a hacer, rescatando también lo que hizo Nicolás Vilos y lo que hicieron otros también, Boris González, pero creo que es una diferencia abismante lo que hemos hecho en un mes y medio con respecto a otras administraciones“, cerró José Luis Fernández.

