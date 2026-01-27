Nació en Audax, pero quedó marcado por su paso en Colo Colo, club donde fue dos veces campeón y defendió entre 1997 y 2001 (más otro paso el 2003). Se trata de Marco Villaseca, un todoterreno en el mediocampo que hoy vive una etapa lejos del fútbol.

“Como estoy en Santiago, ahora participo con el Colo Colo de Todos los Tiempos, pero el más antiguo, el del Alfonso Neculñir. Ahí conocí a Roberto Castillo, que tiene acá en 10 de Julio el tema de amortiguadores, estoy en Avenida 10 de Julio con Lira trabajando”, relata a RedGol.

El rústico ex volante de corte reconoce que su amistad con Castillo derivó en su inesperada nueva fuente laboral. “Empecé a ayudarle porque empezó a armar su local, después su taller y todo. Lo mío no es mecánica, acá es venta de los amortiguadores”, explica.

Colo Colo, pandemia y los amortiguadores

Marco Villaseca pasó por puestos como coordinador en Rangers y su última etapa en Unión La Calera, el 2025. Tras eso se alejó de los pastos y hoy en el local de Avenida 10 de Julio vive una nueva etapa en su vida.

Villaseca en su nueva pega / Foto: cedida.

“Es entretenido el tema de las ventas acá. Yo nunca había estado detrás de un de un mesón atendiendo y ese tipo de cosas”, lanza, recordando también su antigua pega en una peluquería canina en Talca, durante la pandemia.

Publicidad

Publicidad

Villaseca durante la pandemia / Foto: Lun

Fue ahí donde salió al baile su salida de tierra piducana, aunque el ex Colo Colo dice estar con la conciencia tranquila. Al respecto apunta a que “salí de Rangers porque cambiaron los dueños”.

“Nunca me han sacado porque fuera malo para la pega, así que eso me deja tranquilo. Hoy estoy fuera de lo que es el fútbol como para trabajar, porque con 50 años pretendo disfrutar los fines de semana, el tiempo”, recalca.

Publicidad

Publicidad

Los recuerdos del fútbol

El hoy vendedor de amortiguadores en Santiago luce feliz por su nueva pega de hace un año y también participar del Colo Colo de Todos los Tiempos, donde juega a veces.

“Antes no podía disfrutar mi tiempo porque trabajaba de lunes a lunes estando en el fútbol en el tema administrativo, tanto en Rangers y después Calera. Hoy en Santiago trabajai los sábados, igual uno trata de de estar lo justo y necesario, y después a la casa para disfrutar”.

Publicidad

Publicidad

Dentro de su familia, Villaseca relata la historia de su hijo de 21 años. Pese a que se inició en Rangers como futbolista, dice que “se terminó aburriendo por las oportunidades que no llegaron y se devolvió para Talca a estudiar”.

“No me puedo quejar de lo que me dio la vida en cuanto al tema del fútbol. (La recordada pelea con Ricardo Rojas) son cosas que pasan nomás, si al final es parte de. Pero yo soy un agradecido”, cerró.

Publicidad