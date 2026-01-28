Las cuotas en Universidad de Chile vs Audax Italiano: ¿Quién anotará el primer gol del Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile y Audax Italiano inauguran la liga y estos son los tres candidatos para marcar el primer tanto de la temporada.

El Estadio Nacional será el escenario donde Universidad de Chile y Audax Italiano darán inicio al Campeonato Nacional 2026. En unas semanas, ambos clubes deberán disputar un encuentro de repechaje para acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de que los Azules finalizaran en el cuarto lugar del torneo pasado y los Itálicos en la quinta posición.

Teniendo en cuenta que se trata del primer partido de la temporada, es muy probable que aparezcan nuevos nombres en las redes. ¿Quién marcará el primer gol del campeonato? Repasamos las cuotas y apuestas de los jugadores con más chances de abrir el marcador.

Apuestas a “anotará primero” en Universidad de Chile vs Audax Italiano

Lucas Assadi 4.75 Eduardo Vargas 6.00 Franco Troyansky 13.00

Lucas Assadi, el favorito en las apuestas

Lucas Assadi tuvo un gran momento goleador en 2025: entre junio y septiembre, el mediocampista disputó 20 partidos, en los que marcó 11 goles y dio seis asistencias. Fue clave en la Copa Sudamericana, en la que los Azules alcanzaron las semifinales.

Anotará primero: Lucas Assadi – 4.75 en bet365

¿Ley del ex? El debut de Vargas en la U

El destino volvió a cruzar los caminos de Eduardo Vargas. Su regreso al fútbol chileno fue para vestir la camiseta de Audax Italiano y su primer gol lo marcó justamente ante Universidad de Chile. Cinco meses más tarde, el delantero fichó por el Romántico Viajero y hará su debut oficial frente al cuadro itálico.

Vargas anotó cinco goles con el elenco tano. ¿Podrá ahora darle una alegría al pueblo azul?

Anotará primero: Eduardo Vargas – 6.00 en bet365

Troyansky, el revulsivo goleador de Audax Italiano

A pesar del fichaje de Diego Coelho, Franco Troyansky sigue siendo una de las principales cartas goleadoras de Audax Italiano. Anotó cuatro goles en 20 apariciones en el último torneo, todas ingresando desde el banco de suplentes, con un total de 383 minutos disputados.

Además, el delantero argentino registró un gol en siete partidos de la Copa Chile.

Anotará primero: Franco Troyansky – 13.00 en bet365

Cuotas en Universidad de Chile vs Audax Italiano

