¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 1 de la Liga de Primera 2026

Este viernes comienza la Fecha 1 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Fecha 1 Campeonato Nacional.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFecha 1 Campeonato Nacional.

El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 1 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido por jornada será Canal 13 y en la Fecha 1 del torneo nacional el duelo será este sábado 31 de enero, transmitirá el duelo entre Universidad de Concepción vs. Coquimbo, a partir de las 15:30 horas en el Estadio CAP de Talcahuano.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

  • VTR: 56 (SD)
  • Claro: 92 (SD) – 592 (HD)
  • Movistar: 601 (SD)
  • VTR: 781 (HD)
  • Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)
Programación Fecha 1 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 30 DE ENERO

  • Universidad de Chile vs. Audax Italiano – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

SÁBADO 31 DE ENERO

  • Deportes Limache vs. Colo Colo – 12:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa.
  • Cobresal vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.
  • Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido – 15:30 horas, en el Estadio CAP de Talcahuano.

DOMINGO 1 DE FEBRERO

  • Deportes La Serena vs. Universidad Católica – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.
  • Palestino vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
LUNES 2 DE FEBRERO

  • Everton vs. Unión La Calera – 20:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
  • Deportes Concepción vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.
