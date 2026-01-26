Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs. Deportes Limache: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los albos debutan este fin de semana en la primera fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo busca cerrar sus últimos fichajes.
Colo Colo trabajó este sábado en el Estadio Monumental y ya se comienza a enfocar su preparación en el debut oficial ante Deportes Limache, duelo que marcará su estreno en la Liga de Primera, esta vez como visitante en Valparaíso.

Tras la pretemporada en Pirque y los amistosos en Uruguay, el cuerpo técnico sacó conclusiones: hubo esquemas que dejaron más dudas y otros que entregaron mejores sensaciones. A días del estreno, el Cacique entra en la recta final afinando la oncena titular.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Limache? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este sábado 31 de enero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la Fecha 1 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
