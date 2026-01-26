El pasado 27 de julio de 2025, un equipo conformado mayoritariamente por juveniles de Colo Colo enfrentó al Real Valladolid en el Estadio Monumental, en el marco del segundo partido amistoso que albos y albivioletas disputaron por el “Centenario” del Cacique.

En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Jorge Almirón combinó nombres más consagrados, como Lucas Cepeda, Alexander Oroz y Bruno Gutiérrez, con otros que recién comenzaban a asomar, entre ellos Manley Clerveaux y Francisco Marchant.

Precisamente uno de los juveniles que vio acción esa tarde -aunque no como titular- fue Diego Maureira. El mediocampista ingresó con la camiseta número 47 y concretó así su debut con el primer equipo en la derrota por 0-1 ante el elenco español. Sin embargo, el fútbol tiene de dulce y de agraz y, poco menos de seis meses después, Maureira vive hoy la otra cara de la moneda.

A menos de seis meses de su debut, Maureira está libre entrenando en el SIFUP. (Foto: Instagram Diego Maureira)

Actualmente, Maureira se encuentra con el pase en su poder, luego de no renovar su vínculo con Colo Colo por decisión institucional. El futbolista, categoría 2005, figura hoy como jugador libre y es parte del grupo que entrena año a año con el Sifup, a la espera de nuevas oportunidades.

Los otros ex Colo Colo que buscan club mientras entrenan en el Sifup

Diego Maureira no es el único ex jugador de Colo Colo que actualmente se encuentra entrenando en el Sifup mientras busca equipo. Entre los nombres del plantel aparecen Nicolás Maturana (32 años), quien defendió al Cacique entre 2017 y 2019.

A él se suman varios ex canteranos, como el defensor Cristián Magaña (34 años), el delantero Luca Pontigo (31) y un viejo conocido del fútbol chileno: Luis “Larry” Valenzuela (37), surgido de la cantera alba en 2006 y con pasos por clubes como Deportes Temuco, Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers, entre otros.