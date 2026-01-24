Universidad de Chile ha tenido que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde llegaron cuatro importantes refuerzos al plantel de Francisco Meneghini.

Lucas Romero, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero fueron presentados por los azules, pero así como unos llegaron otros vieron la puerta de salida.

Por lo mismo, hay muchos jugadores que todavía no consiguen equipo para el presente año, por lo que se mantienen entrenando junto al Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Como los formados en el CDA Daniel Navarrete y Mauricio Morales, quienes no tienen espacio todavía en el fútbol chileno, y uno que también juega con los históricos de la U: Cristóbal Vergara.

Mauricio Morales salió a préstamo, pero nunca pudo volver por una oportunidad en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tres jugadores de la U en el Sifup

El SIFUP actualizó la lista de jugadores que se encuentran entrenando a la espera de poder encontrar equipo, donde hay una gran cantidad de nombres que esperan una oportunidad.

Dentro de ellas, destacan jugadores formados en la U como Daniel Navarrete, quien no jugó en 2025, pero que todavía espera poder tener equipo para la presente temporada.

Otro es Mauricio Morales, quien terminó contrato con los azules, quien estuvo a préstamo en Magallanes, pero que ahora le ha costado un poco más una nueva oportunidad.

Dentro de ellos están también jugadores como Cristóbal Vergara, quien también se le ha visto jugando con el equipo de los históricos de la U, como otro formado en casa: Nicolás Maturana.

