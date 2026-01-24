Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Los jugadores de U de Chile que se entrenan con el Sifup a la espera de una oportunidad

Formados en el CDA y que se quedaron sin contrato con los azules, ahora esperan una oportunidad en el fútbol.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Daniel Navarrete quedó sin club tras salir de la U.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTDaniel Navarrete quedó sin club tras salir de la U.

Universidad de Chile ha tenido que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde llegaron cuatro importantes refuerzos al plantel de Francisco Meneghini.

Lucas Romero, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero fueron presentados por los azules, pero así como unos llegaron otros vieron la puerta de salida.

Por lo mismo, hay muchos jugadores que todavía no consiguen equipo para el presente año, por lo que se mantienen entrenando junto al Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Como los formados en el CDA Daniel Navarrete y Mauricio Morales, quienes no tienen espacio todavía en el fútbol chileno, y uno que también juega con los históricos de la U: Cristóbal Vergara.

Mauricio Morales salió a préstamo, pero nunca pudo volver por una oportunidad en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Mauricio Morales salió a préstamo, pero nunca pudo volver por una oportunidad en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Fueron 13 años”: Mauricio Morales se despide de U. de Chile tras finalizar su contrato

ver también

“Fueron 13 años”: Mauricio Morales se despide de U. de Chile tras finalizar su contrato

Tres jugadores de la U en el Sifup

El SIFUP actualizó la lista de jugadores que se encuentran entrenando a la espera de poder encontrar equipo, donde hay una gran cantidad de nombres que esperan una oportunidad.

Publicidad

Dentro de ellas, destacan jugadores formados en la U como Daniel Navarrete, quien no jugó en 2025, pero que todavía espera poder tener equipo para la presente temporada.

Otro es Mauricio Morales, quien terminó contrato con los azules, quien estuvo a préstamo en Magallanes, pero que ahora le ha costado un poco más una nueva oportunidad.

Dentro de ellos están también jugadores como Cristóbal Vergara, quien también se le ha visto jugando con el equipo de los históricos de la U, como otro formado en casa: Nicolás Maturana.

Publicidad
Ganó el último título de U de Chile, entrenó boxeo y juega en el Sifup buscando club en el fútbol chileno

ver también

Ganó el último título de U de Chile, entrenó boxeo y juega en el Sifup buscando club en el fútbol chileno

Lee también
Otro que se va: tras trece años deja la U de Chile
U de Chile

Otro que se va: tras trece años deja la U de Chile

Comienza la podadora: el primer cortado de Meneghini en la U
U de Chile

Comienza la podadora: el primer cortado de Meneghini en la U

No es Nico Guerra: el nuevo cortado que tiene U. de Chile 2026
U de Chile

No es Nico Guerra: el nuevo cortado que tiene U. de Chile 2026

¿Cuándo y a qué hora será el evento de Alex Hannold en Netflix?
Noticias

¿Cuándo y a qué hora será el evento de Alex Hannold en Netflix?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo