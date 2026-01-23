A poco de iniciar la temporada 2026 en la Liga de Primera, hay jugadores que no han logrado amarrar club y entrenan con el equipo del Sifup. Es más, el plantel de sindicato de futbolistas profesionales juega duelos amistosos con otros equipos nacionales.

Es ahí donde aparece Alejandro Contreras. El defensa nacido en Palestino es recordado por integrar el plantel del último título de U de Chile, en el Clausura 2017. Lejos de esa época de gloria, el jugador hoy entrena con los futbolistas cesantes.

Jano viene de militar en San Marcos de Arica, donde cerró el torneo sin mayor participación ni siendo convocado. A sus 32 años sigue buscando club tras una larga vuelta en el fútbol chileno.

Del boxeo a U de Chile y al Sifup

Alejandro Contreras tiene un pasado ligado al boxeo, previo a su ida a U de Chile en el año 2016. El defensa estuvo entrenando con Ramón “Chorizo” Acuña en el cuadrilátero, donde reconoció que busca retomar en algún momento su otra pasión.

Alejandro Contreras en la U/Photosport

“Fue un poco de todo, porque fui al gimansio de un amigo y vi que habían varios cabros boxeadores que entrenaban y me llamó la atención. Le fui preguntando al profe, quien me fue enseñando de a poco”, dijo en antiguos dichos a La Cuarta.

Sobre su nivel con los guantes de box, el ahora jugador del Sifup admite que “aprendí, me moví un poco más y conocí el boxeo, que lo practiqué un tiempo corto, pero como futbolista te ayuda en la movilidad, en la reacción y muchas cosas más”.

Sigue buscando equipo el defensor.

“Me gustaría retomar el boxeo, pero creo que debe ser una vez que deje el fútbol. Sería bueno, pero lo mejor es que te ayuda a liberar tensiones, en lo físico y en lo aeróbico, que uno trabaja harto en este deporte”, cerró.

