Mientras O’Higgins sigue armándose con miras al 2026, uno de los que tuvo un buen año 2026 colgó los botines. Se trata de Jorge Deschamps, que a sus 41 años avisó su retiro de la actividad, tras responder cuando fue requerido en el equipo.

El experimentado portero fue uno de los celestes que alzó la voz por la salida de Francisco Meneghini a la U. Si bien recalcó que el DT quería quedarse en Rancagua, aplaudió sus pergaminos para irse a U de Chile.

Pero el querido meta seguirá ligado a la actividad tras colgar sus guantes. Eso porque el Sifup lo anunció como nuevo integrante de sus filas, esta vez en labores administrativas.

De O’Higgins al Sifup

Jorge Deschamps terminó su carrera como futbolista tras dos partidos jugados en el O’Higgins 2025, sin recibir goles. El portero fue oficializado en su nuevo trabajo como integrante del Sifup.

El ex celeste había hablado hace algunos días con la prensa de Rancagua y aclaró las razones de su adiós. En diálogo con O’Higginsmanía dijo que “estoy tranquilo con la decisión que tomé. Fue difícil en su momento, pero era el momento de salir de esa burbuja que durante mucho tiempo me hizo muy feliz”.

“Estoy súper agradecido. Ellos me trataron súper bien. Me abrieron las puertas para continuar esta temporada, pero el que no la tomó fui yo, porque tenía la determinación tomada de retirarme”, aseguró.

Finalmente, el ahora ex portero le mandó recado a los hinchas celestes tras su paso por el equipo. Con total sinceridad apeló a que “fui muy feliz en O’Higgins y ese último partido para mí fue súper emotivo”.