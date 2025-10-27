Durante los últimos años, Gamadiel García ha sido el principal rostro del Sifup. El ex mediocampista asumió como presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile y desde entonces tuvo un rol fundamental en la defensa de los derechos de los jugadores.

Pero el tiempo pasa y hay desafíos que van apareciendo para hacerles frente. Este es el caso del otrora mediocampista de la U de Chile, quien días atrás dejó su cargo para dar el gran salto de su carrera dirigencial.

Asumiendo un importante rol en la FIFPro, el ahora ex mandamás del sindicato chileno arma las maletas. Y antes de partir, aprovecha de contar sus razones y lo que le espera en este nuevo hito en su vida.

Gamadiel García detalla el puesto por el que deja el Sifup

Gamadiel García se prepara para enfocarse en su gran desafío luego de dejar el Sifup. El ex presidente del sindicato chileno deja su cargo luego de 9 años y se va a Países Bajos para trabajar por la FIFPro.

Gamadiel García deja el Sifup para irse a trabajar a FIFPro. Foto: Photosport.

El ex mediocampista asume como secretario general de la entidad para Sudamérica, un rol que estuvo cumpliendo mientras trabajaba en Chile. “Los últimos años yo ya estuve yendo y viniendo. Y eso no me trajo problemas laborales, pero sí una sobrecarga importante, ya que tenía que suplir con horarios bastante extensos para hacer las dos cosas“, reveló en conversación con LUN.

Esta situación llevó a Gamadiel García a darle un giro radical a las cosas. “Así que por un tema de responsabilidad y ético, tomé la decisión de dar un paso al costado para aceptar este desafío“.

“Es complejo, sobre todo considerando lo familiar. Acá no me voy solo, como futbolista nunca lo hice y ahora que estoy grande tengo que irme con todos. Lógicamente, eso implica hacer un montón de documentos, visados, ver la vivienda, colegios“, añadió.

Gamadiel García aprovechó de detallar cuál es el acuerdo por el que decidió dejar el Sifup. “Me voy con contrato indefinido y de 40 horas a la semana, igual como en un par de año será en Chile“.

“Como secretario general, eso sí, me va a implicar viajar, visitar países y poder estar en contacto también con los presidentes de cada uno de los gremios de Sudamérica. Nosotros somos los intermediarios con la Conmebol y la FIFA para la resolución de problemas, por ejemplo“, sentenció.

Gamadiel García afina los últimos detalles antes de partir a Países Bajos a asumir su nuevo desafío. El Sifup pierde a un hombre que ha sido clave en los últimos años y que va a seguir luchando por los derechos de los futbolistas.