Deportes Concepción ascendió a Primera División e inmediatamente empezó a reforzarse como equipo grande. Anunció primero la llegada de Leo Valencia, uno de los mejores jugadores del 2025, y ahora da el golpe con el arquero.

Anunció un principio de acuerdo con César Dutra, arquero formado en Flamengo y que fue campeón de Copa Libertadores con el club carioca en el 2019.

Las últimas dos temporadas militó en Europa, pues jugaba en el Boavista de Portugal, lo que demuestra que se trata de un golero con mucha jerarquía a sus 33 años.

Dutra además tiene pasos en su país en clubes como el Ponte Preta, Bahía y Ferroviaria.

El anuncio de Concepción

“Deportes Concepción ha alcanzado un principio de acuerdo con el portero brasileño Cesar Dutra, quien se sumará al plantel del León tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos”, indicó el cuadro lila.

“El guardameta, de imponentes 1.94 metros de altura, llega procedente del Boavista, club de la Primera División de Portugal”, agregaron.

“En su trayectoria destaca su paso por el Flamengo, además de defender las camisetas de Ponte Preta y Ferroviária, sumado a sus procesos en la Selección de Brasil Sub-20”, señaló.

“A defender el arco lila con fuerza, garra y corazón”, cerraron en el anunco.