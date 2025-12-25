Deportes Concepción se está tomando en serio su regreso a la Liga de Primera y le entregó un regalo Navidad de lujo a sus hinchas, porque selló un fichaje de ensueño.

El cuadro penquista se arma hasta los dientes para desafiar a todos en la categoría de honor y anunció la contratación de Leonardo Valencia.

El Conce se queda con la carta de un jugador muy apetecido en el mercado de fichajes, quien había sido sondeado por Universidad de Concepción, Universidad Católica, Palestino, entre otros.

Deportes Concepción está armando un equipo de lujo

Deportes Concepción informó con orgullo el acuerdo con Leo Valencia, quien llega al León de Collao tras su goleadora campaña con Audax Italiano.

“Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena”, informó la tienda penquista.

Leonardo Valencia jugará en Concepción.

“Leonardo viene de una gran campaña en Primera División, consolidándose como uno de los jugadores con mayor registro de goles y asistencias del torneo. Se integrará al plantel una vez superados sus exámenes médicos”, agregó.

Leonardo Valencia se suma a Ethan Espinoza, Cristián Suárez, Matías Cavalleri e Ignacio Mesías, como los otros fichajes de Deportes Concepción.