Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

El nuevo Dream Team del fútbol chileno: Concepción se queda con el cotizado Leonardo Valencia

El volante ofensivo es la nueva contratación del León de Collao, que se refuerza con todo para su regreso a Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Leonardo Valencia llega a Concepción.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLeonardo Valencia llega a Concepción.

Deportes Concepción se está tomando en serio su regreso a la Liga de Primera y le entregó un regalo Navidad de lujo a sus hinchas, porque selló un fichaje de ensueño.

El cuadro penquista se arma hasta los dientes para desafiar a todos en la categoría de honor y anunció la contratación de Leonardo Valencia.

El Conce se queda con la carta de un jugador muy apetecido en el mercado de fichajes, quien había sido sondeado por Universidad de Concepción, Universidad Católica, Palestino, entre otros.

Un ex U de Chile en la lista: Concepción hace la gran Limache y anuncia masiva poda de nueve jugadores

ver también

Un ex U de Chile en la lista: Concepción hace la gran Limache y anuncia masiva poda de nueve jugadores

Deportes Concepción está armando un equipo de lujo

Deportes Concepción informó con orgullo el acuerdo con Leo Valencia, quien llega al León de Collao tras su goleadora campaña con Audax Italiano.

Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena”, informó la tienda penquista.

Leonardo Valencia jugará en Concepción.

Leonardo Valencia jugará en Concepción.

Publicidad

“Leonardo viene de una gran campaña en Primera División, consolidándose como uno de los jugadores con mayor registro de goles y asistencias del torneo. Se integrará al plantel una vez superados sus exámenes médicos”, agregó.

Leonardo Valencia se suma a Ethan Espinoza, Cristián Suárez, Matías Cavalleri e Ignacio Mesías, como los otros fichajes de Deportes Concepción.

Mercado de fichajes: dejó plantado a Colo Colo, se fue llorando y ahora vuelve a la Liga de Primera

ver también

Mercado de fichajes: dejó plantado a Colo Colo, se fue llorando y ahora vuelve a la Liga de Primera

Lee también
U de Conce busca un compañero de lujo para Cecilio Waterman
Mercado de fichajes 2026

U de Conce busca un compañero de lujo para Cecilio Waterman

Pato Almendra habla de lujoso fichaje que suena en Concepción
Mercado de fichajes 2026

Pato Almendra habla de lujoso fichaje que suena en Concepción

Casi manda a Colo Colo a Primera B e histórico clama por su fichaje
Colo Colo

Casi manda a Colo Colo a Primera B e histórico clama por su fichaje

Herrera sorprende y revela que Pato Rubio vuelve a un viejo amor
Mercado de fichajes 2026

Herrera sorprende y revela que Pato Rubio vuelve a un viejo amor

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo