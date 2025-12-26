Paulo Díaz está cortado por Marcelo Gallardo en River Plate. Su nivel durante el 2025 bajó mucho y el Muñeco decidió que no seguirá contando con sus servicios en el elenco Millonario para la próxima temporada.

El problema es que el defensor nacional tiene contrato vigente, por lo que se debe buscar una salida con el formado en Palestino. Y en Argentina aseguran que dos clubes chilenos quieren ficharlo.

“Paulo Díaz es uno de los que ya estudia destinos para concretar su éxodo”, manifestaron en el diario Olé por lo que será el futuro del seleccionado nacional.

Llegar a Chile no será fácil eso sí, pues compita con Brasil y Medio Oriente. “Con una propuesta formal de un club brasileño bajo estudio, otro par de alternativas de equipos de su país en las mismas condiciones y sondeos constantes desde Arabia Saudita -jugó en Al-Ahli en la temporada 18/19 y dejó una buena imagen en la liga-“, indican en el medio trasandino.

El alto sueldo de Paulo Díaz complica su llegada a Chile

El panorama es complejo, pues en River Plate recibe un salario muy alto: cerca de 3 millones de dólares anuales. Es decir, cada 30 días recibe 220 millones de pesos chilenos aproximadamente. Algo imposible de cancelar en Chile. Además, tiene dos años más de contrato en Argentina.

“El chileno se encuentra en una disyuntiva: si prioriza lo deportivo para sumarse a un club que le garantice minutos o bien espera hasta que le llegue una oferta que emparde lo más posible el salario que percibe en River”, señalan.

Lo único que podría concretarse es una operación en la que el cuadro argentino pague gran parte de su salario, aunque la idea del club trasandino es vender a Díaz y así ganar por la venta, además de no pagar su sueldo.

También indican que la idea de Díaz es seguir cerca de su hogar. “Radicado en Buenos Aires, Paulo no tiene intenciones de alejarse del hogar que formó con su pareja Fernanda Arenas y sus dos hijos”, dicen.

“Por eso, regresar a una liga emergente como la árabe parece complicado. Al momento, ya hubo contactos entre su agente y River y existe predisposición para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos“, manifiestan.

El problema es que Díaz está requetecontra cortado en el cuadro de Núñez. “Sin lugar en el plantel, es posible que Díaz ni siquiera viaje a la pretemporada de San Martín de Los Andes/Punta del Este”, dicen en Olé.