Una triste notica sacude a los fanáticos del fútbol argentino y cómo no, de Marcelo Salas. El histórico relator Marcelo Araujo perdió la vida, dejando una gran huella en sus seguidores.

Araujo fue por largos años quien transmitía los partidos más importantes del torneo trasandino. La década de 1990 fue su época de gloria máxima, con relatos que se transformaron en historia pura y que para los más jóvenes, siguen vigentes como audios de TikTok.

La voz que acompañó a Salas

Falleció a los 78 años de vida, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Si bien era conocido popularmente como Marcelo Araujo, ese era su nombre “artístico”. El verdadero era Lázaro Jaime Zilberman. Según informan diversos medios argentinos, hace algunos años que venía enfermo y la familia no ha querido detallar la causa de su muerte.

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Como Araujo acompañó los goles del fútbol argentino, su relato se cruzó varias veces con Marcelo Salas. El Matador llegó a River Plate en 1996 y encabezó una de las épocas más gloriosas de los Millonarios, gracias al tricampeonato logrado bajo el mandato de Ramón Díaz.

El día que el temucano ganó su primer título con la Banda Sangre anotando dos goles ante Vélez Sarsfield, hubo una voz que dejó inmortalizada una frase: “Viene para Marcelo Salas. Señores: Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón”, gritó Araujo.

El propio Araujo había recordado este mítica jornada en 2020. “La razón de dedicarle ese relato a Marcelo (Salas) es que fue un gol que acercaba a River al campeonato. Era extraordinario, pero si un jugador no responde, no sirve para nada (…) Si un jugador no tiene capacidad ni calidad, es muy difícil que el periodista lo enaltezca, pero Salas ayudaba en eso“, dijo al canal Lado B.

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“Señoras y señores: este es el Fenómeno, Fenómeno, golazo. Golazo del Fenómeno”, fue otro de los relatos icónicos de Marcelo Araujo con el gol del Matador Salas a Atlético Nacional en la Supercopa de 1997. Ahora la voz del querido comunicador descansa para siempre desde lo más alto.