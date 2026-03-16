Una triste noticia sacude al fútbol argentino por la muerte de Marcelo Araujo. Esto también repercutió en Chile, donde Marcelo Salas no quedó indiferente a su partida.

Araujo es un histórico relator argentino que por años gritó los goles del torneo de aquel país. Humor, apodos y frases que quedaron grabadas en el corazón de los hinchas fueron parte de su autoría. Incluso, hasta los jugadores lo querían, tal como lo deja en claro el Matador.

La despedida de Salas

Es imposible no pensar en la etapa de Marcelo Salas en River Plate sin la voz de Marcelo Araujo. El relator le dio su sello a una de las épocas más exitosas de los Millonarios, donde el “Shileno” fue una de sus mayores figuras.

“Señoras y señores: Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón”, es uno de los goles más importantes del Matador, cuando le dio el Apertura de 1996 a la Banda Sangre ante Vélez. También, es uno de los relatos más recordados del fallecido Marcelo Araujo.

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La noticia de la muerte del comunicador de 78 años fue lamentada por los fanáticos del fútbol latinoamericano, así como también por el propio Marcelo Salas. El histórico delantero de los Millonarios y la selección chilena usó sus redes sociales para dejarle un mensaje a Araujo.

“Descansa en paz querido Marcelo. Gracias por tan lindos relatos y recuerdos imborrables”, escribió Salas en Instagram, junto a la publicación de AS de la muerte del relator. La carrera de Araujo y el oriundo de Temuco se unieron gracias a varios golazos.

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Marcelo Araujo falleció debido a problemas de salud que su familia no ha querido hacer públicos. Sus relatos serán recordados por siempre, así como los golazos de Marcelo Salas en uno de los periodos más felices de River Plate.