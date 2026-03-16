El fútbol sudamericano, y particularmente el argentino, está de duelo. A los 78 años falleció Marcelo Araujo, el más icónico de los relatores de televisión en la década de los 90 y comienzos del nuevo siglo, que dejó narraciones para la eternidad.

Fue en su tiempo de mayor reconocimiento mediático que el comunicador coincidió con la explosión internacional de uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia como Marcelo Salas, durante sus años de gloria en River Plate.

Muchos de los goles que el “Matador” anotó en Argentina quedaron inmortalizados en la voz de Araujo. Por ello, en RedGol hicimos un Top 5 de los mejores relatos del trasandino hacia quien bautizó como el “Shilenooo…”.

ver también “Salas y River campeón”: fallece el histórico relator argentino Marcelo Araujo

Top 5 de relatos de Marcelo Araujo al “Matador” Salas

EL PRIMER GOL

Era el primer Superclásico en el que el oriundo de Temuco vería acción, más encima en su estreno como titular. El 30 de septiembre de 1996, tuvo su bautismo de gol con la camiseta de River nada menos que en “La Bombonera”.

“SALAS Y RIVER CAMPEÓN…”

Penúltima fecha del Torneo de Apertura 1996. 18 de diciembre. El “Matador” entró a la cancha desde la banca con el número 16 y la camiseta alternativa de River. Fueron dos goles que convirtió el chileno, y que Marcelo Araujo le puso voz para la historia.

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“GOLAZO DEL SHILENO…”

7 de diciembre de 1997. Un año después de su primer título, Salas completaba un histórico tricampeonato con River y que firmó con un sombrero en la goleada por 3-0 a Independiente. Soberbia alocución del histórico relator.

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“¡ESTE ES EL FENÓMENO!”

Antes que se bautizara al brasileño Ronaldo con este apodo, Marcelo Araujo le puso este sobrenombre al goleador chileno gracias a su golazo desde pasada la mitad de cancha al Atlético Nacional en semifinales de la Supercopa el 5 de noviembre del 1997.

“¡GRANDE SHILENO… GOLAZO SHILENO…!”

Un día inolvidable para el hincha de River. 17 de diciembre de 1997. Estadio Monumental de Núñez. Final de la Supercopa Sudamericana. Duelo de vuelta ante São Paulo. El mejor partido en la carrera de Marcelo Salas y que Marcelo Araujo lo elevó a la estratósfera.

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