El histórico relator Marcelo Araujo perdió la vida, algo que generó profunda tristeza en los fanáticos del fútbol. Uno de los que entregó su pesar fue Claudio Palma.

Araujo fue la voz que acompañó los goles de Marcelo Salas en River Plate, siendo muy recordado por el relato cuando el Matador le dio el título a los Millonarios. “Salas y River campeón” o “este es el Fenómeno, golazo del fenómeno”. Marcó una era en las transmisiones deportivas.

La admiración de Claudio Palma

Marcelo Araujo falleció a los 78 años debido a problemas de salud que no han querido ser detallados por su familia. Claudio Palma, uno de los relatores más reconocidos en Chile, habló de la huella que dejó su colega argentino.

ver también “Salas y River campeón”: fallece el histórico relator argentino Marcelo Araujo

“Yo creo que así como hubo en Chile algunos que rompieron moldes, en Argentina fue un transgresor. Fue un tipo distinto, que puso mucho humor, sarcasmo a las transmisiones. Hay varios momentos que quedaron en el recuerdo, lo de ‘Salas y River campeón’, ‘Fenómeno’, ‘el Shileno’. Esos quiebre de voz que tenía“, indicó Palma a RedGol.

“El primer recuerdo que se me viene de Araujo y Chile es con los goles de Salas. tenía un estilo particular que te entretenía y ojo que no había redes sociales. Hoy con lo grave que están capaz que a Araujo la habrían liquidado. Hay un antes y un después en el relato de televisión desde mi punto de vista en Latinoamérica. Hay un momento que dejó hasta botada una transmisión”, recordó el Negro.

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Claudio Palma remarcó que Araujo era un relator brillante por su humor, algo que hoy es difícil de replicar debido a la presencia de redes sociales. La voz de CHV explicó que el argentino disfrutaba como pocos lo que hacía.

“Yo creo que Araujo fue único en su especie, porque se largó a hacer algo totalmente distinto y que hoy te reitero, sería muy complejo de repetir por las redes sociales. El tipo se ponía los audífonos e iba a pasarlo bien, básicamente a huevear. No relataba, dibujaba. Era un crack. Así que una pérdida triste para los que lo tenemos como referente“, cerró Claudio Palma.

En resumen:

El relator argentino Marcelo Araujo falleció a los 78 años por problemas de salud.

falleció a los por problemas de salud. Claudio Palma destacó a Araujo como un relator transgresor y referente en Latinoamérica.

destacó a Araujo como un relator y referente en Latinoamérica. Araujo es recordado por narrar los goles de Marcelo Salas en River Plate.

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