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Colo Colo

Joaquín Sosa aclara su contrato que puede terminar de forma abrupta en Colo Colo: “Todo fluya”

El defensor uruguayo habló tras la victoria ante Universidad de Concepción y se refirió a su situación personal en el club.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo derrotó a Universidad de Concepción.
© PhotosportColo Colo derrotó a Universidad de Concepción.

A Colo Colo le cayeron tres puntos del cielo ante Universidad de Concepción, porque estaba empatando el partido y lo pudo ganar con un gol en el tiempo agregado de Javier Correa.

La victoria por 2-1 en Collao deja al Cacique al tope de la clasificación de la Liga de Primera, junto a Deportes Limache, ya que ambos elencos suman 21 puntos en la tabla.

Uno de los buenos elementos ante la U de Conce fue Joaquín Sosa, quien jugó pese a tener complicaciones físicas, y tras el partido habló de su situación contractual en Colo Colo.

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Joaquín Sosa habla de su contrato en Colo Colo

Terminado el partido ante Universidad de Concepción, el defensor uruguayo conversó con TNT Sports, donde le preguntaron por su contrato, el cual caduca en junio y explicó que espera sea extendido.

La idea es terminar el campeonato, cerrar todo acá el torneo, festejar en diciembre, pero voy paso a paso“, dijo el zurdo, cuya carta pertenece a Bologna de Italia.

Joaquín Sosa en Colo Colo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Joaquín Sosa en Colo Colo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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Además, declaró que se siente conforme y contento defendiendo la camiseta de Colo Colo, es por ello que pretende renovar su préstamo para así seguir en el fútbol chileno.

“Yo estoy bien acá y contento, ya lo dije, pero tampoco me apuro, voy paso a paso y disfrutando, trato de cada fin de semana ganar y darle una alegría a esta gente, que hoy pudieron venir. Contento, pero vamos día a día, esperemos que todo fluya y se de lo que se tenga que dar“, cerró Joaquín Sosa.

En síntesis

  • Javier Correa anotó el gol del triunfo 2-1 de Colo Colo en tiempo agregado.
  • El Cacique y Deportes Limache lideran la tabla de posiciones con 21 puntos.
  • El defensor Joaquín Sosa busca renovar su contrato con el club, que vence en junio.
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