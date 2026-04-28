Revuelo mundial causó la situación que ocurrió en Canadá con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la previa al Congreso que se llevará a cabo desde este jueves 30 de abril en la ciudad de Vancouver, por un excéntrico pedido.

Según reporta el diario The Times, desde el ente rector del fútbol mundial solicitaron a las autoridades de esta localidad un operativo de seguridad digno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el actual Papa León XIV.

No es una exageración. Desde la FIFA exigían al personal de seguridad en Vancouver una escolta de “nivel 4”, que le permitiría a la comitiva de Infantino saltarse semáforos en rojo y bloquear el flujo vehicular de la ciudad. En Canadá le dijeron “no”.

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El insólito pedido de Infantino que Canadá le rechazó

Lo llamativo de esta situación es que ni siquiera el Primer Ministro de ese país, Mark Carney, tiene un operativo de seguridad como el que exageradamente pidieron desde Zurich. Desde la alcaldía de Vancouver entregaron las razones de su negativa.

“Cualquier medida de transporte será apropiada, proporcionada y coherente con la forma en que Vancouver organiza grandes eventos internacionales de manera segura”, explicaron para luego indicar que el pedido de FIFA para Infantino era “desproporcionado“.

El tema es que no esla primera vez que el dirigente suizo se manda este tipo de “numeritos”. En Nueva Zelanda, solicitó un dispositivo de seguridad similar al que ahora pidió en Canadá, en el marco del Mundial Femenino. Obviamente se lo rechazaron.

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En síntesis