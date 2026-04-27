Después del éxito que provocó su primera edición en Estados Unidos, en el planeta miran con otros ojos al Mundial de Clubes, que se volverá a disputar en el 2029, en sede por definir de parte de la FIFA y con un equipo chileno dentro de la pelea.

Es que según el ranking del organismo, válido para clasificar a esta competición, en el Top 30 de equipos de la CONMEBOL hay sólo una escuadra nacional que puede pelear por uno de los dos cupos que se entregan por esta vía a la cita planetaria.

El único problema es que en este listado, sólo se suman puntos por sus actuaciones en Copa Libertadores, y la Universidad de Chile, único equipo chileno en carrera, no la juega este año por lo que sus chances se alejan, aunque no es imposible.

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Universidad de Chile sueña con el Mundial de Clubes

Son seis los cupos que posee Sudamérica para este torneo, con los ganadores del máximo certamen continental de 2025 a 2028, con Flamengo del nacional Erick Pulgar ya clasificado, más los dos mejores cuadros del ranking FIFA que no son campeones de América.

Actualmente, la lista es encabezada por el Palmeiras de Brasil que suma 53 puntos. Le siguen Liga de Quito de Fernando Cornejo con 44, Racing y Estudiantes de La Plata con 35. Cierra este Top 5 para el Mundial de Clubes el São Paulo de Gonzalo Tapia con 25.

Universidad de Chile se ubica actualmente en 19° puesto del ranking con 13 puntos al igual que Sporting Cristal, con la diferencia de que los azules no sumarán puntos en el presente año. Al menos está mejor que Boca Juniors, quien hoy se ubica 27° con nueve unidades.

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¿Qué equipos ya están clasificados?