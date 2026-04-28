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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: O’Higgins vence a Boston River al ritmo de Sarrafiore y Francisco González

El Capo de Provincia venció al Sastre por 2-0, terminó el partido con dos jugadores más que el equipo uruguayo, que además sigue sin sumar puntos en el Grupo C de la Copa Sudamericana.

Por Jorge Rubio

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O'Higgins vence 2-0 a Boston River en El Teniente.
© Jorge Loyola/Photosport.O'Higgins vence 2-0 a Boston River en El Teniente.

O’Higgins le pegó en los momentos justos a Boston River, que también supo de golpear con dureza, aunque para recibir tarjetas rojas en la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana. Los celestes firmaron un 2-0 que los deja con esperanzas en el plano internacional.

El Capo de Provincia pegó prácticamente de inmediato. Y fue gracias a un jugador que recuperó su lugar en el equipo titular: el argentino Martín Sarrafiore, quien tomó la pelota en el costado izquierdo del ataque celeste. Fue hacia adentro.

Y sacudió con un zurdazo rasante que dejó literalmente clavado al piso a Bruno Antúnez, golero del equipo conocido como el Sastre en Uruguay. El “7” gritó con todo su lindo tanto en el estadio El Teniente. La escuadra de Lucas Bovaglio pudo extender la distancia en el marcador.

La celebración de Martín Sarrafiore en El Teniente. (Jorge Loyola/Photosport).

La celebración de Martín Sarrafiore en El Teniente. (Jorge Loyola/Photosport).

Pero Antúnez evitó que eso ocurriera. Ante un mano a mano con Bryan Rabello. Y un posterior débil remate de Francisco González, por ejemplo. Luego de la primera media hora, fue Omar Carabalí el que sacó bonos de figura en la noche rancagüina.

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Ante un remate bombeado de Yair González, el portero chileno ecuatoriano se esforzó al máximo para desviar el balón al córner. Tuvo la ayuda del poste. Pero sin su intervención, probablemente era un golazo del ex jugador de Unión La Calera.

La gran tapada de Carabalí. (Jorge Loyola/Photosport).

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Francisco González puso el broche de oro de O’Higgins sobre Boston River

O’Higgins puso a trabajar al meta Antúnez desde temprano en el duelo que le ganaron a Boston River por la Copa Sudamericana. Y Francisco González firmó un golazo del Capo, aunque el inicio de la jugada la armaron entre Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

Sarrafiore festeja con su compañero González. (Jorge Loyola/Photosport).

Sarrafiore festeja con su compañero González. (Jorge Loyola/Photosport).

El centrodelantero aguantó bien la pelota para Sarrafiore, quien le puso un pase espectacular a González. Al ex Newell’s no le quedó más que mandar la pelota dentro del arco y festejar el 2-0 junto a su compañero el “7”, la gran figura de la noche.

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Sobre el final, Thiago Vecino dispuso de una ocasión generada por Martín Maturana, dos que entraron al mismo tiempo. El volante surgido en el semillero celeste habilitó al uruguayo, quien elevó su zurdazo. A dos minutos del tiempo regular, Bovaglio empezó a cuidar a sus mejores hombres.

Uno de los que salió fue el central zurdo Miguel Brizuela. Y el otro, Francisco González, imparable cada vez que encaró por la banda derecha. Quedaba muy poco para el pitazo cuando hubo otra roja: Jairo O’Neil, quien le dio una patada sin pelota a Maturana por sentirse canchereado. Una muestra de lo vivido por el cuadro rojiverde en suelo chileno. Así ganó O’Higgins. Y sigue soñando.

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La previa

O’Higgins de Rancagua sigue adelante con su participación internacional y en el Grupo C de la Copa Sudamericana le toca recibir a Boston River de Uruguay. El Capo de Provincia llega envalentonado a este duelo, pues mostró que está para soñar con el título en la Liga de Primera 2026.

Una sólida victoria frente a Ñublense le dio tres puntos al equipo dirigido por Lucas Bovaglio. Por eso mismo, ahora el foco del cuadro celeste está únicamente puesto en el duelo ante el cuadro charrúa, que sufrió una paliza antes de su periplo a Chile. Cayó por 4-1 ante el Montevideo City Torque.

Dentro de las bajas, Bovaglio todavía lamenta la ausencia de Alan Robledo, defensor central que ha sido un baluarte en la campaña. Una lesión tiene marginado al ex capitán de Chacarita Juniors, quien ya ha sido portador del brazalete en el Capo de Provincia.

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¡TERMINÓOOO EL PARTIDO!

O'Higgins venció por 2-0 a Boston River en la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. ¡Gran actuación de Sarrafiore y de González!

¡OTRA EXPULSIÓN EN BOSTON RIVER!

Jairo O'Neil dejó con 9 jugadores al cuadro charrúa. el "24" buscó una patada directa a Maturana sin balón. Se ganó la tarjeta roja directa.

¡QUEDARON CALENTITOS LOS ÁNIMOS!

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DOBLE RETOQUE EN LOS CELESTES

El delantero uruguayo Thiago Vecino y el volante chileno Martín Maturana entran a la cancha. Salen: Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore, la figura de la noche.

¡CAMBIO EN O'HIGGINS!

Bastián Yáñez reemplazó a Bryan Rabello en el Capo de Provincia: primer cambio del local en los 72 minutos.

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¡EL GOLAZO DE GONZÁLEZ CON LUJO DE DETALLES!

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¡EXPULSADO LEANDRO SUHR EN BOSTON RIVER!

Un patadón del jugador recién ingresado sobre Martín Sarrafiore dejó con 10 al Sastre en Rancagua. ¡Nada que reclamar!

¡SE CALDEAN LOS ÁNIMOS!

Hubo una tarjeta amarilla a Luis Pavez y en eso, se desató una trifulca que estuvo a punto de descontrolarse. El juez Aragón miró todo a distancia.

REVIVE EL SEGUNDO GOL CELESTE

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¡ASÍ LO VIVIÓ O'HIGGINS EN X!

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CAMBIOS EN BOSTON RIVER

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¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE O'HIGGINS!

Apareció Francisco González, el mejor jugador celeste, quien sigue su baile inolvidable en El Teniente: Pancho anotó tras una buena acción entre Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore, autor de un pase raso muy preciso. ¡Un golazo!

PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO

Federico Dafonte cometió una clara falta y se ganó la amonestación en los 47 minutos.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Pitó Aragón y empezó el complemento: O'Higgins vence por 1-0 a Boston River en Rancagua.

MILLONARIOS Y SAO PAULO IGUALARON 0-0

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OTRA VEZ ZAFÓ BOSTON RIVER

Ahora fue Arnaldo Castillo el que pudo marcar: mediante un golpe de cabeza, su especialidad, no acertó en dirigir la pelota al arco. ¡Chance clara desperdiciada en 41 minutos!

¡O'HIGGINS TUVO EL SEGUNDO GOL!

Bryan Rabello protagonizó una jugada que lo dejó mano a mano contra Antúnez, que ganó el duelo. La pelota le quedó al Pancho González, quien intentó un zurdazo demasiado débil. Otra vez atajó el golero. ¡Quiere más el Capo!

BOSTON RIVER VIVE ASÍ EL DUELO EN RANCAGUA

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APARECE EL GOLEADOR EN MEDIA HORA

Arnaldo Castillo intentó una mediavuelta que algo complicó al golero Bruno Antúnez, pero de todas maneras controló el balón en doble instancia.

MINUTO DE HIDRATACIÓN

Lucas Bovaglio dice que "el partido está por las bandas", mientras que su colega de Boston River indica que "la cancha está rápida y ellos están rápidos". ¡Gana O'Higgins en 27'!

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¡CARABALÍ SALVA A O'HIGGINS!

El argentino Yair González sacó un tiro bombeado que provocó un manotazo sensacional del meta chileno ecuatoriano. ¡Tremendo el golero!

EL FESTEJO DE SARRAFIORE EN RANCAGUA

El "7" celeste sorprendió a propios y ajenos con su tremendo remate.

Sarrafiore desató un gran grito de gol en El Teniente. (Jorge Loyola/Photosport).
Sarrafiore desató un gran grito de gol en El Teniente. (Jorge Loyola/Photosport).

SE ENCIENDE LA ALERTA EN O'HIGGIN

Cristian Morales salió a hacer el calentamiento por un problema físico de Felipe Faúndez, según contó la periodista de ESPN María José Orellana desde el estadio. ¡Van 10' y ganan los celestes!

¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE SARRAFIORE PARA LOS CELESTES!

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¡GOOOOOOOOOOL DE O'HIGGINS!

Martín Sarrafiore se hizo notar de inmediato: amagó hacia adentro y sacudió con un derechazo raso que dejó parado al meta Antúnez. ¡Gana el Capo 1-0 en 3 minutos!

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FRANCISCO GONZÁLEZ DE INMEDIATO INSINÚA

El zurdo, la gran figura de O'Higgins, es muy hábil y ya complica a Boston River: el Pancho sacó un centro y luego, provocó un foul relativamente cerca del área.

¡COMENZÓ EL PARTIDO EN RANCAGUA!

El Capo de Provincia ya se mide a Boston River por el Grupo C de la Copa Sudamericana. ¡Sigue la fecha 3 en RedGol!

LOS EQUIPOS EN LA CANCHA

Se saludan O'Higgins y Boston River en el césped de El Teniente, que se ve impecable. Luego, se realiza el habitual minuto ceremonioso que la Conmebol presenta como "el respeto es titular".

¡50 VECES LUCHO PAVEZ EN EL CAPO!

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¡MILLONARIOS Y SAO PAULO IGUALAN EN COLOMBIA!

Al cabo de una una hora de juego, el equipo cafetalero y el tricolor paulista siguen 0-0 en el estadio El Campín de Bogotá.

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"ACTIVOS LOS TITULARES", DICE EL RIVAL CELESTE

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UN VIEJO CONOCIDO DE CHILE EN BOSTON RIVER

El DT del equipo uruguayo es Ignacio Ithurralde, un retirado zaguero central charrúa que jugó por Audax Italiano.

Ithurralde marca a Sergio Comba de Santiago Morning. (Foto: Andrés Piña | Photosport).
Ithurralde marca a Sergio Comba de Santiago Morning. (Foto: Andrés Piña | Photosport).

¡BOSTON RIVER TAMBIÉN CONFIRMA SU ONCENA!

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¡EL CAPO DE PROVINCIA LLEGÓ ASÍ A CASA!

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¡RELAJO EN EL RIVAL CELESTE!

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ASÍ SE PARA O'HIGGINS DE RANCAGUA

Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Luis Pavez en la defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore y Bryan Rabello en el mediocampo; Francisco González y Arnaldo Castillo en la ofensiva.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DEL LOCAL!

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¡EL CITY TORQUE APLASTÓ A BOSTON RIVER ANTES DE SU VIAJE A CHILE!

ASÍ LLEGA O'HIGGINS AL PARTIDO VS BOSTON RIVER

¡CONSEJOS PARA LLEGAR CÓMODO AL ESTADIO!

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¡BOSTON RIVER ADMIRA A EL TENIENTE!

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¡PITOS ECUATORIANOS EN RANCAGUA!

El árbitro del encuentro será Augusto Aragón, quien tendrá a tres compatriotas en la cuaterna. Sus dos asistentes: Edison Vásquez y Andrés Tola. El cuarto juez será Oswaldo Contreras.

Augusto Aragón expulsó a un ayudante de Bielsa.
Augusto Aragón expulsó a un ayudante de Bielsa.

¡EL CAMARÍN CELESTE ESTÁ LISTO!

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¡BUENAS NOCHES, REDGOLERAS Y REDGOLEROS!

Acá estamos para llevarles todas las alternativas del partido entre O'Higgins y Boston River de Uruguay: es la 3° fecha del Grupo C en la Copa Sudamericana, que también tiene a Sao Paulo de Brasil y Millonarios de Colombia.

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