Enzo Roco fue una de las sorpresas de este mercado de fichajes, donde el jugador nacional regresó a Chile para fichar con Palestino tras una larga carrera en el extranjero. Sin embargo, su llegada al Tino Tino no comenzó de la mejor manera donde tuvo un importante cruce con la hinchada del equipo.

Tras la derrota ante Montevideo City Torque, Roco quedó en el centro de la polémica luego de ser acusado de influir para que el plantel no se acercara a despedirse de los hinchas tras el compromiso.

Luego del duelo entre Palestino y Gremio por una nueva fecha de Copa Sudamericana, el defensor rompió el silencio y se refirió al tenso episodio.

Enzo Roco habla de su presente con Palestino

Luego del partido, el jugador fue consultado por AS por su presente en la escuadra y la polémica con la hinchada. “La gente que me conoce sabe que soy un tipo súper respetuosos, nunca quiero pasar a llevar a nadie, Lo dejé claro y que ya eso fue un punto aparte y estamos en la misma, todos juntos remando para que las cosas mejoren”.

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Asimismo, sobre su llegada a Chile tras más de una década jugando afuera, comentó: “Mis cercanos lo saben, porque me vine a Chile, teniendo la oportunidad de haber seguido quizás toda mi carrera afuera y lo sentía así”.

Enzo Roco llegó este año a Palestino/Photosport

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“Creo que sentía que puedo entregar algo aquí en mi país, también estar cerca de la familia después de tanto tiempo lo necesitaba. y creo que me han recibido sur bien, el club es espectacular. A fin de año, cuando saquemos la conclusión vamos a estar felices porque sé que nos va a ir bien“.

En síntesis: