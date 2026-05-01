El DT que escogió Palestino para reemplazar a la Nona Muñoz fue el argentino Guillermo Farré y de inmediato tuvo un estreno difícil. Ante Gremio en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aunque pudo rescatar un empate sin goles en el estadio Municipal de La Cisterna.

Un resultado que en gran medida se debió a la heroica actuación del Zanahoria Pérez: el portero se vistió de salvador por partida triple en remates penales de Carlos Vinícius. La actuación del viñamarino literalmente dio la vuelta al mundo por lo inusual del caso.

En ese contexto, Pérez atendió un llamado de ESPN. Por una parte, defendió lo hecho por Cristian Muñoz. “Siento que hemos sido muy irregulares, no ha sido una campaña tan desastrosa. Tuvimos partidos muy buenos, les ganamos a la U y Colo Colo de visita”, apuntó el ex meta de Universidad Católica.

Así celebró la Nona Muñoz la victoria del Tino ante Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

“Pero también perdimos puntos de local u otros partidos de visitante que fuimos irregulares, bajamos el nivel de juego. Pasa mucho por la toma de decisiones en el campo de juego. A la postre te diría eso: irregularidad en el juego y los puntos. Siempre éramos de 8, 4 o 3 puntos, nunca hubo un equilibrio”, aseguró el Zana.

Eso mermó el camino para el estratego, que había sido campeón de la Primera B con Universidad de Concepción. “Se fue enredando con los resultados, un complemento de todo. Generalmente en un cambio de técnico cambia la dinámica en el entrenamiento”, recapituló el avezado golero de 35 años.

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Zanahoria Pérez diferencia a Nona Muñoz y Farré, nuevo DT de Palestino

En Palestino, el ciclo de la Nona Muñoz se terminó tras perder ante Deportes Concepción y por eso fueron en búsqueda del DT argentino Guillermo Farré, quien pasó por Alianza Lima de Perú. Y en su época de jugador fue un símbolo de Belgrano de Córdoba. También dirigió al Pirata.

“Sacude un poco al camarín, es un mensaje de que las cosas no se están haciendo bien. Dios quiera que con el técnico nuevo podamos sacar muy buenos resultados”, fue el deseo disfrazado de declaración que lanzó el experimentado golero que fue campeón en Universidad Católica.

Guillermo Farré da indicaciones en el duelo vs Gremio. (Andres Pina/Photosport).

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Tiene clarísima una de las diferencias entre Farré y su antecesor. “Cambiamos un poquito el chip en la forma de encarar los partidos”, sentenció el Zana, siempre en esta conversación con ESPN. Por lo pronto, Palestino debe volver al ruedo en la Copa de la Liga antes de pensar nuevamente en el Grupo F de la Copa Sudamericana. El siguiente desafío será Everton de Viña del Mar como visitante.

Revisa el compacto del empate entre Palestino vs Gremio