Dilan Zúñiga se ha consolidado como una de las grandes figuras de Palestino, transformándose en una pieza clave del equipo que busca seguir avanzando tanto en la Copa Sudamericana como en el Campeonato Nacional.

En ese contexto, el lateral izquierdo conversó con DSports, donde participó en una dinámica en la que se posicionó como el mejor jugador en su puesto dentro de la Primera División.

Esta consistía en hablar únicamente cuando se mencionara a un lateral mejor que él en el campeonato. Así fueron apareciendo nombres como Eugenio Mena, Jovanny Campusano, Erick Wiemberg, Diego Ulloa, Juan Cornejo, Sebastián Cabrera, Felipe Salomoni y Marcelo Morales, mientras el jugador mantuvo absoluto silencio.

Tras esto, el conductor Pablo Flamm le preguntó que lateral izquierdo era mejor que él actualmente en Chile, a lo que Zuñiga respondió con un tajante: “Ninguno, convencido”, a lo que Flamm añade: “Y lo dice, obviamente no con soberbia, entiendo el nivel que tiene”.

Dilan Zúñiga se escogió como el mejor lateral/Photosport

El presente de Dilan Zúñiga

En conversación con AS hace algunos días, el jugador habló sobre su gran momento con Palestino. “Me ha dado todas las herramientas para que yo tenga un buen nivel, eso es lo que jugador busca todos los fines de semana. El club me ha ayudado mucho en eso”.

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Asimismo, habló de su sueño de llegar a la Roja. “Esa meta siempre me la pongo. Aparte de querer ir a un equipo internacional, ¿por qué no llegar a la selección chilena?”.

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En la misma línea, puntualiza que le gustaría dar el salto. “Quiero salir al extranjero o ir a algún equipo grande”.

En síntesis:

Dilan Zúñiga se declaró el mejor lateral izquierdo del campeonato nacional en DSports.

El futbolista de Palestino manifestó su intención de fichar en un equipo grande o extranjero.

El lateral busca llegar a la selección chilena tras consolidarse como titular en su club.

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