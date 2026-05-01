Fue figura en Copa Sudamericana, tapó tres penales, y ahora sorprende con confesión: “No destaque”

Palestino sigue con vida en la Copa Sudamericana. El cuadro árabe sumó un nuevo punto ante Gremio y ahora buscará remontar la tabla en la segunda rueda de la fase de grupos.

Chance que tiene gracias a la magistral presentación de Sebastián Pérez. El “Zanahoria” pasó a la historia y dio la vuelta al mundo luego de tapar tres penales al brasileño Carlos Vinícius. Lo que dejó al “Tino-Tino” con un punto de oro que puede ser clave para soñar con la siguiente fase o los playoffs.

ver también Formador de Claudio Bravo en llamas con el triplete de penales del Zanahoria Pérez en Palestino

“Es algo inusual que un portero tape tres penales. No se da muchas veces en los 90 minutos. Todavía no le tomó el peso”, confesó a LUN el golero tras el duelo en La Cisterna.

“Vi los videos, y en el segundo si me adelantó. El pateador no se decidía nunca. Daba saltitos”, agregó Pérez sobre la forma de rematar del brasileño y que finalmente le jugó en contra.

“Zanahoria” Pérez dejó de rodillas a Gremio con sus tres penales atajados.

La confesión de “Zanahoria” Pérez: Atajó tres penales pero confiesa que no es su fuerte

Lo sorprendente es que el portero de Palestino pese a su magistral presentación, confesó que no es su fuerte la definición de penales.

Publicidad

Publicidad

“No soy un arquero que se destaque por tapar penales. En el campeonato tuvo tres y no adiviné ninguno jajá. Uno lo siente en el minuto. Tenía estudiado a William o Braithwaite”, confesó Pérez.

https://twitter.com/DSports/status/2049659669971423574

“Ya en el tercer penal era fe nomás. Ahora hay que prepararse porque vienen dos salidas consecutivas y debemos sacar puntos importantes”, sentenció el portero que tras su jornada se llevó la camiseta de Weverton.

Publicidad

Publicidad

Palestino suma dos unidades en Copa Sudamericana y está obligado a sumar en sus próximas dos salidas para soñar con la siguiente fase.

Cabe consignar que Palestino vuelve a jugar por Copa Sudamericana el próximo miércoles 6 de mayo contra Montevideo City Torque. Luego tendrá que visitar a Gremio el 20/5, en dos salidas claves para seguir con vida en la Copa Sudamericana donde solo acumula dos tantos en tres partidos disputados.

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Sebastián Pérez atajó tres penales contra Gremio y Palestino sigue con chances de avanzar en Copa Sudamericana.

El portero de Palestino reconoció que no es especialista en los penales pero logró intuir los tres remates de Carlos Vinícius.

Ahora Palestino debe sumar en las salidas que tendrá en Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque y Gremio.

Publicidad