Palestino dio la vuelta al mundo gracias a Sebastián Zanahoria Pérez, quien recorrió los portales, periódicos y noticiarios deportivos del planeta por una exhibición insólita. El portero del cuadro árabe se hizo frontera literalmente. Y frente a un tiro desde el punto penal.

Le ganó tres veces el duelo a Carlos Vinícius. En las primeras dos, el equipo arbitral determinó que Zanahoria se había adelantado. Y la tercera fue la vencida, al menos para el golero viñamarino, quien volvió a imponerse ante el ex ariete del Fulham de Inglaterra.

Todo eso comenzó por una infracción dentro del área que cometió Dilan Zúñiga. Luego de calcular mal el rebote del balón, el polifuncional carrilero del Tino no pudo ganarle el duelo a Teté. Aunque el cobro dejó dudas a Guillermo Farré, entrenador que tuvo su debut en los árabes en ese partido ante el Tricolor Gaúcho.

Dilan Zúñiga sabe que tiene una deuda con Sebastián Pérez. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En ese contexto, Zúñiga sabe que su compañero se ganó una recompensa. Así lo manifestó en una entrevista con DSports Chile. “Le tengo que llevar un chocolatito al Zanahoria Pérez”, manifestó el marcador de punta formado en las inferiores de Colo Colo que también jugó en Everton, Coquimbo Unido y el León de México.

Zanahoria Pérez en su exhibición por la Copa Sudamericana. (Andres Pina/Photosport).

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Dilan Zúñiga, lateral de Palestino: “Zanahoria Pérez me salvó del penal”

En Palestino quedaron enfervorizados por lo que consiguió el Zanahoria Pérez. Recibió incontables felicitaciones de sus compañeros. Imaginen lo que siempre ocurre al tapar un penal. Multiplicado por tres en apenas dos o tres minutos. Una montaña rusa de emociones.

Enzo Roco vuelto loco por una de las tapadas del Zanahoria Pérez. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Me salvó del penal así que se lo ganó. Para mí no fue. Sentí que se le había ido la pelota larga. Lo agarré un poquito, pero creo que no fue penal”, manifestó Dilan Zúñiga sobre esta infracción pitada sin titubeos por el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero.

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Ese cobro desató en la jornada histórica del Zanahoria Pérez, quien pudo cerrar su portería más allá de que su equipo terminó con 10 jugadores por la expulsión del defensor argentino Fernando Meza en la tercera fecha del Grupo F de la Sudamericana.

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