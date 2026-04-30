Dio la vuelta al mundo. El arquero Sebastián Pérez se convirtió en viral luego que en el empate sin goles de Palestino con Gremio de Porto Alegre por Copa Sudamericana, le atajara tres penales consecutivos a su goleador Carlos Vinícius.

Como era de esperar, la reacción de los miles de hinchas árabes presentes en el Estadio Municipal de La Cisterna fue de completa locura. Pero faltaba por conocer cómo se vivió entre los fanáticos brasileños que estuvieron en el recinto.

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Influencer de Gremio alucina con “triplete” de Seba Pérez

La reacción más genuina vino de un torcedor del elenco gaúcho que estuvo en Chile, cuyo usuario en X es FBI Tricolor, con más de 93 mil seguidores en la red social, y que captó con su celular el épico momento protagonizado por el “Zanahoria”.

En la descripción del video, que hasta el momento cuenta con más de 70 mil reproducciones, este hincha de Gremio escribió lo siguiente: “Increíble lo que pasó aquí en Chile. El portero del Palestino detuvo los 3 penales cobrados por Carlos Vinícius”.

Tras captar la noche de gloria de Sebastián Pérez, el fanático puso su teléfono en modo selfie para decir que “es una locura lo que aconteció aquí. Nunca había visto esto en mi vida. Pero vamos de nuevo, confío en él (por el delantero), mas nunca ví esto en mi vida. ¡Vamos Gremio!”.

Pese a esta genuina reacción, la respuesta de sus seguidores en X fue de molestia con Carlos Vinícius por desaprovechar esta oportunidad, incluso lo catalogaron de “bagre” al jugador de Gremio, restándole mérito al arquero chileno.

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En síntesis

Sebastián Pérez atajó tres penales consecutivos a Carlos Vinícius en la Copa Sudamericana.

atajó tres penales consecutivos a Carlos Vinícius en la Copa Sudamericana. Palestino y Gremio empataron sin goles en el Estadio Municipal de La Cisterna.

empataron sin goles en el Estadio Municipal de La Cisterna. Video viral del hito alcanzó más de 70 mil reproducciones en la red social X.

El resumen del partido

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