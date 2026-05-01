Unión Española cosechó su segunda victoria consecutiva en casa, algo que no lograba desde el 2024. Los hispanos derrotaron por 2-0 a Curicó y poco a poco salen a flote en la Primera B.

Pero tras el duelo las miradas se irían con el DT hispano, Ronald Fuentes. La conferencia de prensa trajo análisis, halagos, metas y también una curiosa frase que dejó marcando ocupado a los presentes.

Primero, el entrenador avisó que “nos tenemos que hacer fuertes acá, hace mucho que Unión no ganaba dos partidos seguidos de local. Este triunfo sirve para escalar en la tabla y acercarnos a los de arriba”. Tras eso llegaría su gran analogía.

Ronald Fuentes le avisa a su plantel con esta frase

Terminando la conferencia de prensa, Ronald Fuentes aclaró que no se conforma con dos triunfos en línea y quiere más. Unión Española tiene tarea con el DT, quien bien “chileno y futbolero” alzó la voz.

Ronald Fuentes poco a poco despega con Unión /Photosport

“Les dije dos cosas hoy (jueves) a los jugadores: ‘Felicidades por el triunfo’ y, me van a perdonar la palabra, ‘los voy a seguir cagando a pedos para que sigamos siendo un mejor equipo'”, lanzó.

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Ya más analítico, el carismático entrenador abordó el momento de los hispanos con la idea de meterse en la pelea por el ascenso. Fuentes dijo que “lo tomo con mucha tranquilidad y preocupación”.

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“Los que han jugado lo han hecho de buena manera, pero con preocupación por lesiones muy traumáticas (ocho bajas en total). Siempre con exigencia, sabiendo que somos capaces de más”, cerró.