Ronald Fuentes otra vez celebró una victoria de la Unión Española que le dejó tres puntos y un sabor amargo en algunos aspectos. De hecho, al igual que hizo tras vencer a Deportes Santa Cruz, el director técnico de los hispanos mostró su disconformidad.

“No es lo que quiero, quiero más. Soy muy ambicioso en ese aspecto, nos está costando. No sé si 20 o 25 minutos donde estuvimos muy erráticos. Seguramente la presión de querer hacer las cosas bien. Tenemos capacidad para hacer las cosas mucho mejor”, analizó el popular Chilenita.

Añadió que “sobre todo en el primer tiempo. En el segundo presionamos un poco más arriba. Fuimos un equipo muy agresivo, jugamos mucho tiempo lejos de nuestro arco”. También hubo algunas cuentas alegres tras superar a los Torteros.

Ronald Fuentes tuvo una jornada sonriente, pero que le dejó puntos negativos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Sobre todo de los jóvenes. “Hicieron cosas buenas, con errores. Este es un aprendizaje, está la palabra compromiso. También les dije que cuando hay una desgracia por la lesión de un compañero, hay una oportunidad para otro”, manifestó el exestratego de Ñublense.

“Me van a perdonar la palabra, felicidades por el triunfo, pero los voy seguir a cagando a pedos”, aseguró el mundialista con la Roja en Francia 1998 sobre la exigencia en el equipo de la Plaza Chacabuco. Aunque tiene razones para sonreír. De última, están en puestos de Liguila.

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Ronald Fuentes valora la mejoría de la Unión Española

De todas maneras, Ronald Fuentes tiene cuestiones que rescatar en la Unión Española, que lo fue a buscar para enmendar el rumbo ante el torcido comienzo de la campaña bajo la tutela de Gonzalo Villagra. “Durante gran parte del partido no dejamos jugar a Curicó”, expuso el estratego.

“Eso es muy meritorio. Es importante convertir goles sin generar tantas ocasiones. Tengo mucha tranquilidad por el alza y preocupación por las lesiones traumáticas, que han sido muchas. Pero con mucha exigencia”, manifestó Fuentes, quien seguro buscará ese plus de inmediato.

Ronald Fuentes en la dirección técnica de Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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El 9 de mayo, el cuadro de colonia visitará el estadio Germán Becker para jugar frente a Deportes Temuco a contar de las 15 horas. “Sabemos que somos capaces de más”, fue la desafiante declaración con la que Ronald Fuentes cerró esta conferencia de prensa.

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