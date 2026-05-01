Jugó en Segunda División, ahora es clave en Unión Española y sueña con el ascenso: “A seguir creciendo”

Unión Española sumó un importante triunfo en la Primera B. El elenco hispano superó a Curicó Unido por 2-0 y ahora se mete en zona de Liguilla.

Buen rendimiento que tiene entre sus máximos exponentes a Mitchell Wassenne. El delantero formado Everton llegó este 2026 proveniente de la Segunda División y hoy es pieza titular en el equipo de Ronald Fuentes.

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Tras sus pasos por San Antonio y Concón National, ahora encontró su lugar en el Estadio Santa Laura. Lo que se ha reflejado en la gran campaña que lleva con dos goles y dos asistencias.

“Ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho. Al profe le gusta tener el balón y jugar hacia adelante. Me siento cómodo en los dos perfiles. Hoy me tocó por la izquierda y salió el gol”, confesó el jugador de 25 años a TNT Sports.

“Estoy muy feliz de estar en un equipo como Unión Española que es un grande. Ahora estamos en Liguilla pero sabemos que podemos dar más. Regalamos muchos partidos, pero ahora llevamos dos triunfos y queremos seguir por esa senda”, agregó el nacido en Quilpué.

¿Cuándo juega Unión Española?

Ahora Unión Española vuelve a jugar el próximo 9 de mayo cuando visite a Deportes Temuco por la fecha 11 de la Primera B. Tras ello, el 18/5 volverá a ser local en el Estadio Santa Laura ante Deportes Iquique.

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En resumen:

Unión Española venció por 2-0 a Curicó Unido y queda en zona de Liguilla.

Mitchell Wassenne se ha transformado en la gran figura del elenco que dirige Ronald Fuentes.

La próxima fecha visita a Deportes Temuco y luego juega de local ante Iquique.