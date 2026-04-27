Ronald Fuentes tiene clarísimo que el plantel de la Unión Española necesita refuerzos aunque faltan seis fechas para llegar a la mitad de la Liga de Ascenso 2026. Recién entonces se abriría el mercado de fichajes invernal en la categoría de plata.

Aunque el DT de los hispanos tiene las conclusiones más que sacadas. Las refrendó luego de la victoria frente a Deportes Santa Cruz. “Me quedo con el resultado final. Necesitábamos un arco en cero. Afortunadamente las pocas oportunidades de gol que tuvimos en el segundo tiempo las aprovechamos”, dijo Fuentes en TNT Sports.

“Fuimos más ordenados para defender. No es lo que me gusta, tendremos que seguir mejorando. Curicó juega bien, Santa Cruz fue superior futbolísticamente. Pero en esta categoría eso no vale mucho si no eres convincente”, agregó el popular Chilenita tras el 2-0 ante los unionistas.

Ronald Fuentes celebró el resultado, pero quedó disconforme. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tiene en el foco el duelo ante los Torteros del jueves 30 de abril. Encontró puntos de mejora, por supuesto. “Cuando tenemos la pelota nos apresuramos mucho. Tenemos fallos técnicos que no pueden suceder. La movilidad la realizamos, pero no ejecutamos bien los pases. Eso me tiene preocupado, lo hemos trabajado y seguiremos”, manifestó Ronald Fuentes.

“Las pocas veces que fuimos capaces de dar varios pases, profundizamos mucho más. No vamos a tener tiempo de preparar el partido. Hay que hacer el descanso, tengo un plantel muy corto por las lesiones. Les doy oportunidades a los jóvenes como siempre”, explicó Fuentes en ese diálogo con la periodista Francisca Vargas.

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Ronald Fuentes pide tres refuerzos para la Unión Española y valora a los jóvenes

A pesar de que Ronald Fuentes detecta la necesidad de los tres refuerzos permitidos reglamentariamente en la Unión Española, también tuvo algunos jóvenes que valorar tras este 2-0. Sobre todo a Tomás Ovando, autor del tanto definitorio con un remate ajustado ante la salida de Juan Dobboletta.

“Debutó (Cristóbal) Jaramillo, Ovando jugó más tiempo y convirtió un gol. Agustín Núñez también jugó. Son chicos que están trabajando bien y siempre les he dicho que en buenas condiciones, serán parte del grupo”, explicó el DT de los hispanos, donde vive su tercer ciclo. Y cuarto si se incluye su estadía en el equipo de proyección.

Ronald Fuentes celebró los tres puntos y nada más en los hispanos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Fue entonces que tocó el tema del mercado de fichajes venidero. “Necesitamos ocupar los tres cupos, conversé con la dirigencia y el gerente deportivo. Estamos viendo nombres, haciendo seguimientos. Esperamos llegar a buen puerto”, manifestó Fuentes sobre diálogos con Luis Pavez Contreras y la plana mayor.

“Creo que nos van a aportar mucho los tres refuerzos que ojalá podamos traer”, fue el deseo del ex estratego de Ñublense, entre tantos otros clubes. También le dedicó palabras halagüeñas a los fanáticos. “Agradecimiento para la hinchada, trataremos de estar a la altura de lo que exige la institución”, apuntó Fuentes.

Las altas hispanas para el inicio de la temporada fueron: los goleros Julio Fierro yel uruguayo Martín Rodríguez; el zaguero charrúa José Aja, el lateral izquierdo Lucas Molina y el carrilero derecho Martín Ormeño; los volantes Renato Cordero, William Machado y Ulises Ojeda. Y los atacantes Mitchell Wassenne, Patricio Rubio, Andrés Vilches y Thiago Luppi.

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Mitchell Wassenne fue buena figura hispana ante Santa Cruz. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “es la necesidad de estar en los lugares de avanzada. Esto nos ayuda. Subimos dos puestos, quedamos cercanos al grupo de la liguilla. Es fundamental el arco en cero”. Una actuación que habrá que mejorar ante Curicó Unido el jueves 30 de abril a contar de las 20 horas en Santa Laura.

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