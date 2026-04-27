Humberto Suazo asumió que Cobreloa fue más que San Luis de Quillota y que en gran parte por eso, los Canarios volvieron a casa con una derrota en el equipaje. Por supuesto, el staff técnico liderado por el Chupete quedó golpeado. Pero con ganas de tener una revancha.

“Muy triste por la derrota. Lo había conversado con el grupo: era importante dar un paso hacia adelante con este tipo de rivales que van a estar en la parte alta. No estuvimos a la altura: perdimos muchos duelos, tuvimos varios errores en los goles”, analizó el sanantonino en TNT Sports.

Tiene clarísimo que su plantel debía mostrar si estaba para palabras mayores en 2026. Y dejó muchas más dudas que certezas en torno a eso. “Pero esto sigue. Queda amargura, veníamos de un triunfo y enfrentamos a un gran rival. Nos sobrepasó y pudo ganarnos”, manifestó el otrora goleador de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección chilena.

El Chupete Suazo quedó preocupado por lo ocurrido en Calama. (Manuel Lema/Photosport).

El Chupete Suazo también se quejó del árbitro, Francisco Soriano. Aunque sin aludirlo directamente. Pero fue consultado sobre si había quedado descontento con algunas determinaciones del juez. “Siempre digo: necesitan carácter para arbitrar”, acusó el entrenador sanluisino.

“Con todo el respeto que se debe, siempre se los he dicho. Más allá no voy a hablar. En las imágenes está todo, pero hay que enfocarse en nuestro equipo. No estuvimos a la altura de este partido”, manifestó Suazo. Tiene presente que la caída no pasó por la actuación de la cuaterna arbitral.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Parada, el héroe de San Luis vs Iquique: “Chupete Suazo me hace creer que tengo la calidad para ir a un grande”

Humberto Suazo y la derrota vs Cobreloa: “Es dolorosa”

Humberto Suazo prefiere dejar el arbitraje en segundo plano, pues sabe que Cobreloa fue justo ganador. “Veníamos con otra disposición. A intentar ganar, no se pudo. Llevamos nueve fechas, hay que trabajar mucho. Es una derrota dolorosa, pero siempre confío en el proceso”, dijo el DT de San Luis de Quillota.

“Por momentos hemos jugado partidos muy buenos. No estuvimos a la altura del rival y nos vamos tristes y dolidos. En esta división son todos los equipos muy duros”, apuntó el otrora goleador histórico del Monterrey de México, club donde es una leyenda.

Aunque claudicar no es parte de su vocabulario. “Hay que trabajar, mover piezas y ojalá seguir la senda del triunfo de local”, manifestó Humberto Suazo para el siguiente desafío de los Canarios en la categoría de plata: el 4 de mayo, San Luis recibirá a Unión San Felipe en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández a contar de las 18 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también “Lo queremos mucho, juega como grande”: Chupete Suazo aplaude un debut en San Luis vs Iquique

Revisa el compacto del triunfo de Cobreloa vs San Luis de Quillota

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota suma 10 puntos al cabo de nueve fechas disputadas en la Primera B 2026.