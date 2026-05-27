Gamal Plaza nació en Villa Alemana, es fanático de los Canarios y se ha abierto paso en la Liga de Ascenso bajo la tutela del DT sanantonino, a quien dice que hay que "escuchar y aprender". Revisa la historia de este novel proyecto sanluisino.

Este volante ofensivo de 18 años es una de las apuestas juveniles que hizo Humberto Chupete Suazo en su primera incursión como director técnico. No sólo apostó por Mateo Guerra como un bastión de la última línea de San Luis de Quillota para afrontar la temporada 2026.

También le dio chances al chileno-estadounidense Fabián Pastenes, quien nació en Miami y también ha dejado varias muestras de talento durante esta campaña. Otro fue un oriundo de Villa Alemana que desde el 10 de octubre pasado es mayor de edad.

Su nombre es Gamal Plaza. Suma cuatro partidos disputados en la Liga de Ascenso. Aportó tres goles y dos asistencias en la Primera B. Y le contestó el llamado a RedGol para hablar de su emergente inicio profesional. “Estoy muy contento de que se me están dando las cositas”, aseguró.

Gamal Plaza en acción por San Luis de Quillota. (Foto: cedida).

“Llegué a la Sub 12. Toda la vida he sido de San Luis”, manifestó este volante ofensivo y extremo izquierdo del cuadro quillotano. Aunque en sus inicios comenzó muy lejos de la posición en la que llamó la atención del otrora goleador sanantonino.

¿Siempre fuiste un volante de corte técnico?

De chico empecé jugando de central. Después, de lateral izquierdo. Y después jugué más arriba, en el medio o de extremo.

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¿Quién te descubrió?

El profesor Pablo Gil. Me fui a probar a una prueba masiva. Y quedé.

¿Cómo es trabajar con Chupete Suazo?

Es muy bueno. Hay que escucharlo no más y aprender, todas las cosas que nos dice siempre son muy buenas. Una vez se metió a jugar un reducido con nosotros. Es increíble, nos dejó locos. Increíble.

La categoría futbolística de Chupete Suazo todavía genera admiración. (Manuel Lema/Photosport).

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Gamal Plaza, el talentoso de 18 años que se ganó la confianza de Chupete Suazo

Gamal Plaza sabe que jugar en un plantel profesional a los 18 años no es muy usual e intenta aprovechar al máximo el hecho de tener a Chupete Suazo como su entrenador. El villalemanino le anotó un gol a Unión San Felipe y un doblete a Deportes Puerto Montt.

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Gamal Plaza festeja ante el Uní-Uní. (Foto: San Luis de Quillota).

¿Quiénes son tus grandes amigos en el plantel?

El Fabi (González), (Martín) Carreño. El Sebita (Parada), el Nico (Peranic). Todos me quieren harto y me dan muchos consejos.

¿Tienes algún ídolo chileno?

Me gusta Charles Aránguiz. Es un monstruo.

Charles Aránguiz vs Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (Javier Torres/Photosport).

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¿Y uno internacional?

Me gusta harto Pedri. Es muy bueno.

Pedri en acción por el Barcelona de España. (David Ramos/Getty Images).

¿Cuáles son tus metas?

Lo primero es ascender con San Luis de Quillota este año. De ahí veremos lo demás.

¿Estás soltero o pololeando?

No pololeo todavía, mi mamá me tiene cortito.

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Así va San Luis de Quillota en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota tiene 19 puntos en 13 partidos disputados por la Primera B y así se ubica en la tabla.

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